Für „Urmel aus dem Eis“ bereits fertig geprobt haben Christina Stephan als Urmel (von links), Marc Gelhart als Seele-Fant, Sarah Kluge als Ping Pinguin, Leenert Schrader als Wutz, Christian Hamann als Professor Tibatong und Isabell Christin Behrendt als Waran Wawa. (Weyher Theater)

Weyhe. Die Verlängerung des aktuellen Lockdowns hat dem Weyher Theater und seinen Zuschauern nun endgültig die traditionelle Weihnachtsmärchenzeit vereitelt, wie Sprecher Marc Gelhart mitteilt. In diesen Tagen hätte „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse in der Fassung von Frank Pinkus Premiere feiern sollen. Und nicht nur die fällt flach. Auch weitere Vorstellungen der Farce „Seitenspringer“ fallen aus – ersatzlos. Seit Anfang November ist es inzwischen still auf der Bühne des Weyher Theaters und auch bundesweit. Gemäß der aktuellsten Verordnung der Bundesregierung bleibt das nun noch bis mindestens 10. Januar so. Doch es gibt eine Perspektive – bis jetzt.

Von den aktuellen Streichungen sind neben dem Weihnachtsmärchen auch das geplante „Best Of Heinz Erhardt“ sowie Zusatzvorstellungen der Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ und der Johnny-Cash-Abend „I Walk The Line“ betroffen. Wie bereits zuvor behalten aber alle Karten ausgefallener Vorstellungen ihre Gültigkeit und können gegen künftige Vorstellungen oder Gutscheine getauscht werden. „Schließlich erfreuen sich die Theatergutscheine gerade zu Weihnachten größter Beliebtheit und sind ab Sommer 2021 auch für das neue Boulevardtheater Bremen im Tabakquartier Woltmershausen gültig“, so Gelhart.

Info für Kartenbesitzer

Um die Vorfreude der Zuschauer auf das „Urmel“ nicht gänzlich versiegen zu lassen, haben sich die Verantwortlichen des Weyher Theaters bereits entschlossen, die soweit fertig geprobte Inszenierung in der Vorweihnachtszeit 2021 neu anzusetzen. In den kommenden Tagen sollen die neuen Vorstellungstermine bekanntgegeben werden, sodass Kartenbesitzer in Kürze schriftlich über ihre Ersatztermine und alles Wichtige zum Kartentausch informiert werden können. Auch der Vorverkauf für alle, die sich aufgrund der Pandemie bisher an der Kasse zurückgehalten haben, wird damit offiziell gestartet, heißt es weiter. „Natürlich sind wir mindestens so traurig wie unsere Zuschauer, dass ‚Urmel aus dem Eis’ in diesem Jahr ausfällt“, sagt Gelhart, der mit dieser Produktion sein Regiedebüt in Weyhe hätte geben sollen, „aber umso mehr freuen wir uns, dass wir in gleicher Besetzung im nächsten Jahr einen neuen Anlauf starten dürfen – und dann sicherlich einen weitaus unbeschwerteren als in diesem Jahr.“

Was die „Seitenspringer“-Komödie angeht: „Wir bedauern diesen Schritt sehr, zumal die Farce von Kay Kruppa und Frank Pinkus in der Inszenierung von Thorsten Hamer so begeistert von unseren Zuschauern gefeiert wurde“, so Sprecher Gelhart, „und viele hatten auch noch Karten für die Termine im November und zum Jahresende.“ Als Ersatz waren bereits für Anfang Januar Zusatztermine geplant, die nun dem verlängerten Lockdown zum Opfer fallen. Da bereits andere Produktionen inklusive der nächsten Premiere eingeplant sind, gibt es keine alternativen Termine mehr. Auch das ursprünglich für Dezember geplante „Best Of Heinz Erhardt“ kann nicht nachgeholt werden.

Wenn es bei dem aktuellen Beschluss der Bundesregierung bleibt, kehren die Schauspieler ab 13. Januar für Zusatzvorstellungen der Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ auf die Bühne zurück. Am 29. Januar feiert dann die neue Komödie „Eine Reise“ ihre Premiere. Aktuelle Informationen zu den neuen Terminen folgen auf www.weyhertheater.de sowie auf den jeweiligen Facebook- und Instagram-Seiten.