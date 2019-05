Sie trennten letztlich nur 155 Stimmen: Frank Holle (links) und Stephan Korte. (Sebastian Kelm)

Stuhr. Frank Holle oder Stephan Korte? Wer der nächste Bürgermeister der Gemeinde Stuhr wird, entscheidet sich in einer Stichwahl am Sonntag, 16. Juni. Die Vorbereitungen für den erneuten Urnengang laufen im Stuhrer Rathaus bereits auf Hochtouren – begonnen haben sie eigentlich schon am Sonntagabend, als feststand, dass keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat. Unter anderem bekommen diejenigen Wähler, die erst zum Stichwahltermin wahlberechtigt werden, in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigung.

Denn wer erst nach dem 26. Mai, aber bis zum 16. Juni 16 Jahre alt wird, durfte zwar beim ersten Wahlgang nicht wählen, wohl aber bei der Stichwahl, erklärt Sigrid Hägedorn, Fachdienstleiterin für Öffentliche Ordnung, bei der Gemeinde. Neu wahlberechtigt sind außerdem diejenigen, die erst in diesem Zeitraum die nötigen drei Monate mit Hauptwohnsitz in Stuhr gemeldet sind. „Insgesamt sind das etwa 90 Personen“, sagt Sigrid Hägedorn.

Für alle übrigen Wahlberechtigten bleibt die für den 26. Mai versandte gelbe Wahlbenachrichtigung gültig. „Sollte sie versehentlich verlegt oder entsorgt worden sein, können die Wahlberechtigten auch mit ihrem Personalausweis, Reisepass oder Unionsbürger mit Identitätsausweis in ihr Wahllokal gehen“, so die Fachdienstleiterin. Einige Bürger hätten ihre Wahlbenachrichtigung am 26. Mai auch in der Wahlkabine vergessen. „Die schicken wir ihnen jetzt wieder zu“, kündigt Hägedorn an. Wer sich unsicher ist, ob er oder sie bei der Stichwahl abstimmen darf, kann sich im Rathaus unter den Telefonnummer 04 21/56 95-109 und -159 erkundigen.

Die Briefwahlunterlagen dürften auch bereits im Rathaus vorliegen, ebenso wie die Stimmzettel. Ab Montag, 3. Juni, will die Gemeinde die Briefwahlunterlagen an diejenigen schicken, die bereits mit dem Antrag für die Wahlen am 26. Mai auch für die Stichwahl Briefwahl beantragt haben. „Das sind etwa 2600 Anträge, die bearbeitet werden müssen“, berichtet Hägedorn. Antragsfrist für die Briefwahl ist Freitag, 14. Juni, um 13 Uhr. „Danach nur noch bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung bis zum Wahlsonntag um 15 Uhr“, fügt die Fachdienstleiterin hinzu.

Wie schon für die Wahl am 26. Mai kann auch für die Stichwahl wieder im Bürgerbüro der Wahlschein beantragt und dann sofort dort gewählt werden. „Auch wenn es dann wahrscheinlich etwas beengt ist“, sagte Hägedorn. Denn wie berichtet, wird das Bürgerbüro grundlegend renoviert, sodass die Mitarbeiter für die kommenden Wochen ins Trauzimmer im Rathaus umziehen müssen. Dort wird dann auch die Wahlurne stehen.

Besonders an die Briefwähler hat Sigrid Hägedorn noch eine Bitte: mit Sorgfalt die Unterlagen ausfüllen und eintüten. Denn nur wenn die Unterlagen unterschrieben und der Stimmzettel und die Unterlagen in den richtigen Umschlägen gelandet sind, ist die Stimme auch gültig. „Sonst ist die Stimme ungültig, weil etwa das Wahlgeheimnis nicht gewahrt wurde“, so der Hinweis der Fachdienstleiterin.

Am Tag der Stichwahl werden dann außerdem wieder viele der ehrenamtlichen Wahlhelfer in den Wahllokalen im Einsatz sein. „Darüber sind wir sehr froh“, betont Hägedorn. Die meisten Stellen seien bereits besetzt, gerne könnten sich aber noch Freiwillige bei der Gemeinde melden. Ziel sei es, die Wahlvorstände pro Lokal mit acht Personen zu besetzen. Diese könnten dann in zwei Schichten im Wahllokal vor Ort sein beziehungsweise komplett zur Auszählung ab 18 Uhr.

Bei der Auszählung am Abend des 26. Mai haben die Wahlhelfer übrigens sehr genau gearbeitet, denn laut Hägedorn weicht das amtliche Endergebnis der Wahl nur „ganz minimal“ vom vorläufigen Ergebnis ab. „Eine Stimme für Herrn Holle ist noch dazu gekommen“, sagt sie. Demnach entfallen auf Frank Holle (CDU) nun 7412 Stimmen, auf André Uzulis (FDP) 2298 Stimmen und auf Stephan Korte (Einzelbewerber, unterstützt von SPD und den Grünen) 7567 Stimmen. Insgesamt 27920 Menschen waren wahlberechtigt, 17646 haben davon Gebrauch gemacht, 369 Stimmen waren ungültig.