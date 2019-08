Sie kam spät, erst kurz vor 1 Uhr, wollte dann aber scheinbar gar nicht mehr gehen: Loona war die, auf die Hunderte im Zelt gewartet hatten. (Fotos: Sebastian Kelm (3)/Vasil Dinev (3))

Stuhr-Brinkum. Loona ist Profi durch und durch. Seit ihrem Durchbruch mit Charterfolgen wie „Bailando“ in den 1990er-Jahren ist die Niederländerin im Geschäft. Sie weiß, was die Menge hören will. Und die gar nicht divenhaft wirkende Latinpop-Queen weiß, wie sie auch all jene mit einbezieht, die tatsächlich mal einen ihrer diversen Hits – die meisten Songs sind schließlich auch auf Spanisch – nicht mitsingen können. „Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi“, ruft sie dann in die Menge. Und jeder, ja wirklich fast jeder grölt ihr nach im Mega-Partyzelt auf dem Brinkumer Schützenplatz. Ganz wie im Mega-Park am Ballermann auf Mallorca.

Apropos ballern: Ums Schießen ging es natürlich auch bei den ersten „Brinkumer 3-Days“ am Wochenende. Schließlich hatte der örtliche Schützenverein seine jährliche Traditionsveranstaltung, die am Abschlusstag das Hauptereignis war, diesmal mit dem Benefiz-Turnier der Kickers For Help zusammengelegt. „Ein gutes Zusammenspiel. Ich hoffe auf eine Wiederholung“, befand am Ende ein zufriedener Frithjof Troue als Vorsitzender der hiesigen Grünröcke.

Ein Schützenfest im Fußballersprech war auch der Guter-Zweck-Kick am Sonnabend: Die Tore auf den beiden Kleinfeld-Plätzen fielen wie am Fließband. Die Getränke flossen ebenfalls schon in Strömen. Und die Stimmung war eigentlich von der Eröffnung am Freitagabend mit dem Auftritt der Powerpop-Lokalmatadoren von Lenna bis lange nach der Königsproklamation der Schützen gut. Den über die gesamte Dauer gerechneten weit mehr als 1000 Besuchern schien es jedenfalls zu gefallen.

Einer, der zumindest am Sonnabend von Anfang bis zum Schluss alles mitnahm, war Klaus Aichholzer, besser bekannt als Big-Brother-Klaus oder einfach BB-Klaus. Der trat ab dem Vormittag mit seinem Team gegen den Ball, war zwischendurch immer für ein Späßchen zu haben und stand dann abends selbst zum Einheizen auf der Bühne. Das eine oder andere „Zicke, zacke“ stimmte auch er publikumswirksam an, bei ihm hieß es sonst aber nicht minder simpel „Knick knack, knick knack.“

Von Beginn an hält Aichholzer den Kickers For Help schon die Treue, vier Mal war er bereits da. „Drei bis fünf Samstage im Jahr halte ich mir frei für solche Benefizgeschichten. Und das hier ist einfach eine coole Truppe“, lobte BB-Klaus die Organisatoren. Die beiden Chef-Ehrenamtlichen Michael Eilers und Thomas Niestädt hörten das selbstverständlich gern. Sie waren letztlich aber sichtlich geschafft. „Wie viele Stunden wir mit Planung und Vorbereitung verbracht haben? Das zählen wir schon lange nicht mehr. Aber das lief über das ganze Jahr“, gab Eilers zu Protokoll.

Gut lief derweil auch der Tombolaverkauf, eine der Haupteinnahmequellen für die Kickers For Help. Bei der Gewinnausgabe bildeten sich zeitweise Schlangen – aus denen dann Menschen mit Preisen und glücklichen Gesichtern traten. Jubeln konnten auch die Turniersieger BP Allstars, die sich im Finale gegen Stark(e) Truppe durchsetzten.

Wie viel Geld bei alledem eingenommen wurde, muss erst noch abgerechnet werden. Aber im Namen der Profiteure konnte Ursula Krafeld vom Hospizverein Stuhr, der ebenso wie Stars For Kids aus Delmenhorst bedacht werden soll, am Rande der Spiele konstatieren: „Es ist insgesamt eine sehr schöne Atmosphäre.“ Die genoss die Vorsitzende bis in die Nacht hinein noch bei Live-Songs wie „Ab in den Süden“ von Buddy oder eben Loona mit etwa „Vamos a la playa“. Ob Krafeld auch noch das „Zicke, zacke“ anstimmte, ist wiederum nicht überliefert.