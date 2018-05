Model Vanessa Goldschmidt. (FR)

Weyhe-Erichshof. Ihre direkte Vorgängerin war im vergangenen Jahr ihre Sudweyher Freundin Patricia Ehlers. Nun schickt sie sich an, Nachfolgerin von Verona Feldbusch, jetzt Pooth, zu werden: Vanessa Goldschmidt aus Erichshof ist die nächste Miss Bremen aus der Gemeinde Weyhe. Die 22-Jährige wurde am Wochenende in Köln beim großen Miss-Deutschland-Casting als Vertreterin für die Hansestadt ausgewählt. Wie Rabih-Rabea Hijazi von Impose Germany mitteilt, wurde die Studentin und Servicekraft eines Fitnessstudios von einer prominenten Jury ausgewählt, in der auch der aus der Fernsehsendung "Galileo" bekannte Akif Aydin sowie das Top Model Germany 2017 Scarlett de Mesa saßen. Die gebürtige Bremerin qualifizierte sich damit für eine Teilnahme am Finale des Miss-Deutschland-Wettbewerbs am 30. Juni im Radisson Blu Hotel Bremen. Ganz unerfahren im Geschäft ist die 177 Zentimeter große gelernte Restaurantfachfrau nicht: Nach eigenen Angaben stand sie schon bei der Fashion Week in Berlin auf dem Laufsteg.