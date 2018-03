Noch am Sonnabend kann Grünschnitt angeliefert werden, doch auch so dürfte es auf dem Gut Varrel wieder ein stattliches Osterfeuer geben. Hermann Wittenberg, Finn Gloger, Frank Schröder, Günther Kuttruf und Günter Cordes (von links) vom Förderverein sorgen dafür, dass alles auch richtig gestapelt wird. (Jonas Kako)

Die Wetteraussichten für die Osterfeiertage sind eher durchwachsen – doch der Förderverein Gut Varrel ist gerüstet. Beim großen Osterfeuer auf dem Feld hinter der Gutsscheune wird es zum Aufwärmen auch Glühwein geben. Das passende Hinweisschild für den Verkauf im Backhaus haben die Ehrenamtlichen schon angebracht, auch ansonsten sind die Vorbereitungen für die Veranstaltung am Ostersonntag, 1. April, fast abgeschlossen. Das Osterfeuer am Gut Varrel ist neben dem Osterräderlauf auf dem Mühlenkampgelände in Leeste das größte Ereignis dieser Art in Stuhr und Weyhe.

Frank Schröder, Vorsitzender des Fördervereins Gut Varrel, sieht dem diesjährigen Osterfeuer insgesamt gelassen entgegen. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Vorbereitungen wie geplant verlaufen sind. „Wir sind seit vier Wochen dabei“, sagt er. Mit „wir“ meint er die Ehrenamtlichen des Vereins. Sie haben bereits das Außenzelt und die Außentheke aufgebaut sowie am vergangenen Sonnabend in der Gutsscheune die Bühne, die Theke und einige Sitzgelegenheiten. Am Mittwoch wurde das Gelände dann noch eingezäunt, für diesen Donnerstag erwartet Schröder die Getränkelieferung.

„Wir waren pro Wochenende mit 15 bis 17 Leuten dabei“, so der Vorsitzende. Insgesamt, mit dem Dienst beim Osterfeuer selbst, würden sich 49 Vereinsmitglieder für die Veranstaltung engagieren. Und 28 davon würden am Ostermontag auch noch alles wieder abbauen. „Ohne die Helfer könnten wir das gar nicht machen, dann wären wir pleite“, betont er.

Der Ablauf in Varrel:

Das Osterfeuer beginnt wieder mit der Ostereiersuche für Kinder um 18.30 Uhr, das Feuer selbst soll dann gegen 19 Uhr entfacht werden. „Wie in jedem Jahr ist wieder für reichlich Speis und Trank gesorgt“, kündigt der Förderverein an, der dafür wieder die Firma Fortmann engagiert hat. Es gibt unter anderem Pommes, Bratwurst, Fischbrötchen und Schmalzbrote. Getränke wird es ebenfalls „zu vernünftigen Preisen“ geben, betont der Vorsitzende, der deshalb auch eine Bitte an die Besucher hat: Rucksäcke mit eigener Getränke-Versorgung sollten zu Hause bleiben. Auf der Bühne in der Scheune werden wie in den Vorjahren die Moordieker Jungs & Deerns spielen. Damit alles sicher abläuft, werden die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz und eine Security-Firma sowie die Nachtwanderer vor Ort sein. „Außerdem schaut die Polizei alle zwei Stunden vorbei“, so Schröder.

Osterräder in Leeste

Wie das Osterfeuer auf Gut Varrel hat in Leeste der Osterräderlauf auf dem Mühlenkampgelände Tradition. „Auch in diesem Jahr erwarten wir wieder einige Tausend Besucher“, sagt Kevin Buch, Sprecher der Ortsfeuerwehr Leeste, die die Veranstaltung organisiert. Ein klassisches Osterfeuer gibt es auch, dieses soll um 19 Uhr entzündet werden. "Natürlich werden auch die großen Osterräder wieder brennend den Mühlenkamp-Berg hinunterrollen“, so Buch. Das wird aber erst nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden, anschließend wird vom Gipfel des Mühlenkamp-Berges noch ein Höhenfeuerwerk abgebrannt. Auch in Leeste stehen Stände mit Speisen und Getränken für die Besucher bereit. Die Feuerwehr bittet zudem darum, die ausgeschilderten Besucherparkplätze zu benutzen oder nach Möglichkeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. An der Straße Mühlenkamp kann nicht geparkt werden, damit die Feuerwehr bei einem eventuellen Einsatz ausrücken kann.

Und nicht zuletzt braucht es für ein großes Feuer genügend Brennmaterial. Deshalb kann in Leeste noch am Ostersonnabend, 31. März, von 9 bis 13 Uhr Grünschnitt abgegeben werden. Auch in Varrel ist das am Sonnabend bis 13 Uhr möglich. „Danach wird umgeschichtet“, sagt Frank Schröder.