Achtung Baustelle: Auf der Varreler Landstraße fließt der Verkehr für ein paar Tage nur halbseitig. (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Die Varreler Landstraße in Varrel wird von Montag, 3. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juni, halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen den Straßen Varreler Feld und Haller Straße, teilt die Gemeinde Stuhr mit. Der Grund sind Reparaturarbeiten, heißt es weiter. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Weitere Fragen zur Verkehrsführung beantwortet Jürgen Brinkmann im Rathaus unter der Telefonnummer 04 21/56 95-103 sowie per E-Mail an J.Brinkmann@Stuhr.de.