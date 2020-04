Das Jahr 2020 sollte für den Sparclub für Heimat- und Brauchtumspflege Varreler Krug ein ganz besonderes werden. Vom 8. bis 10. Mai wollte der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern – inklusive Festkommers mit eingeladenen Gästen, der beliebten Party Varrel At Night in der Gutsscheune und des traditionellen Varreler Marktes auf dem Gutsgelände. Doch auch den Varreler Sparern macht die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. „Zum Wohle der Gesundheit unserer Mitglieder und die unserer Mitmenschen“ wurden nun alle Feierlichkeiten abgesagt, teilt der Sparclub mit.

„Das ist ein Novum“, berichtet Alexander Carapinha Hesse, stellvertretender Vorsitzender des Sparclubs. Seit der Wiederaufnahme des Varreler Marktes relativ zeitnah nach Ende des Zweiten Weltkrieges habe die Veranstaltung immer stattgefunden. „Für fast alle Mitglieder dürfte es das erste Mal sein, dass der Markt nicht am gewohnten Wochenende stattfindet“, so Carapinha Hesse weiter. In den vergangenen Jahren hatte sich das zweite Mai-Wochenende als Termin für die Veranstaltung etabliert.

Zur Absage der Feierlichkeiten haben sich die Verantwortlichen nach eigenen Angaben bereits vor einigen Wochen entschieden. Briefe an die Mitglieder gingen schon Ende März/Anfang April raus. „Wir haben uns relativ früh Gedanken gemacht“, betont Carapinha Hesse. Zu dieser Zeit seien auch die ersten anderen Großveranstaltungen wie das Osterfeuer des Fördervereins Gut Varrel und das Schützenfest der Moordeicher Schützen abgesagt worden. „Der Varreler Markt ist eine Veranstaltung, wo es gesellig zugeht, bei der auch das ein oder andere Bier getrunken wird“, erzählt Carapinha Hesse. Bei der „dynamischen Lage“ sei daher ein Absage vonnöten gewesen. Gerade aufgrund der nötigen Vorplanungen hinsichtlich der Marktbeschicker, der Werbung, des Festwirtes und des DJs sei es nicht angebracht gewesen, zu spekulieren. Mit der Entscheidung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu verbieten, fühlen sich die Verantwortlichen bestätigt. So wurden zur Party Varrel At Night wie in den vergangenen Jahren bis zu 1000 Gäste erwartet, sagt Carapinha Hesse. Zum Kommers zum 100-jährigen Bestehen wurden rund 200 Gäste eingeladen – diese sollten aber in der Gutsscheune Platz nehmen.

„Es war extrem bitter, abzusagen“, sagt Alexander Carapinha Hesse enttäuscht. Gerade die Schausteller aber auch die Gastronomen wie den Festwirt Jörn Gefken vom Brinkumer Hotel Bremer Tor treffe die aktuelle Situation hart, ist sich der stellvertretende Vorsitzende des Varreler Sparclubs bewusst. Für alle Parteien sei der Varreler Markt eine feste Größe gewesen, auf die sie sich in den vergangenen Jahren immer verlassen konnten. Es habe aber auch viel Verständnis für die Entscheidung zur Absage gegeben – auch von den eingeladenen Gästen und den Firmen, mit denen der parclub eigentlich das große Jubiläum feiern wollte, so Carapinha Hesse. „Es ist vernünftig, kein Risiko einzugehen“, sagt er. Auch der Sparclub müsse dazu beitragen, die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen und einzudämmen, um damit Menschenleben zu schützen.

Wie und ob die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Sparclubs sowie der Varreler Markt noch in diesem Jahr nachgeholt werden können, sei noch nicht entschieden, berichtet Alexander Carapinha Hesse. Die Verantwortlichen hätten die Veränderung der Lage kontinuierlich im Blick.

Wie die Bundesregierung werde auch der Sparclub die Entwicklungen regelmäßig beraten und bewerten, sagt der stellvertretende Vorsitzende. „Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen“, sagt er. Im Bereich Juni/Juli solle wieder konkreter diskutiert werden. „Wir haben vorsorglich die Gutsscheune auf dem Gut Varrel für die Zeit vom 18. bis 20. September für uns reserviert“, gibt Carapinha Hesse einen kleinen Einblick in die Überlegungen des Sparclubs.