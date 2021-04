Was Horst-Dieter Hoyer nicht weiß, schlägt er im Plattdeutsch-Wörterbuch nach, "um sicherzugehen, dass ich alle Wörter richtig schreibe", wie er sagt. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Wer bei Horst-Dieter Hoyer erfolglos durchklingelt, wird von einer plattdeutschen Nachricht auf dem Anrufbeantworter begrüßt. Eine berührende Sprache, die im Ohr bleibt - das ist Plattdeutsch für den 78-jährigen Varreler. Seit Jahrzehnten spielt die Sprache eine große Rolle in seinem Leben. Kreativen Ausdruck verleiht er seinem Interesse seit der Verbreitung des Coronavirus: Der Rentner hat inzwischen drei Kurzgeschichten auf Plattdeutsch verfasst, die von seinen Erlebnissen in der Pandemie handeln.

Die niederdeutsche Sprachform begleitet Horst-Dieter Hoyer bereits von Geburt an. „Meine Eltern und die Leute um mich herum haben Platt gesprochen", sagt er. "Mir wurde es aber nicht beigebracht, weil meine Eltern fürchteten, ich könnte dadurch in der Schule Probleme mit dem Hochdeutsch bekommen." Dadurch, dass die Eltern eine kleine Landwirtschaft besaßen und Hoyer häufig von Menschen umgeben war, die sich auf Plattdeutsch unterhielten, hat er die Sprache dennoch immer „im Ohr gehabt.“

Der Vater des 78-Jährigen war Hausschlachter und Hoyer selbst begann eine Lehre in einer Fleischerei. Fast 50 Jahre lang betrieb der heutige Ruheständler seine eigene Fleischerei und bekam es immer mal wieder mit Kunden zu tun, die sich auf Plattdeutsch unterhielten. Die Sprache selbst zu erlernen, wurde erst kurz vor dem Ruhestand sein Ziel, als seine Frau Siegrid Hoyer ihn vorwarnte: „Wenn du bald in Rente gehst, wirst du keine Hobbys mehr haben.“

Daraufhin belegte der Varreler mit Ende 50 einen Plattdeutsch-Kurs der Volkshochschule Diepholz, der von der Syker Autorin Anneliese Kiehne-Tecklenburg geleitet wurde. "Wir haben auf Platt gelesen, gesungen und gesprochen. Das war eine sehr lockere Geschichte", erinnert er sich. Die Gruppe leitete im Jahr 2008 in der Brinkumer Kirche einen plattdeutschen Gottesdienst. „Die Kirche war voll mit etwa 250 Leuten und ich habe am Pult die plattdeutsche Predigt gehalten“, sagt Hoyer. "Das sind Erlebnisse, die für mich einen Nachhall haben.“

Doch was schätzt der 78-Jährige so an der niederdeutschen Sprache? „Plattdeutsch kommt bei den Menschen anders an, es ist für viele die Heimatsprache und hat einfach einen anderen Klang“, findet Hoyer. Seine erste Kurzgeschichte schrieb er im April 2020 während des ersten Lockdowns. „Es geht darum, dass Gott uns mit diesem Virus ermahnen will, es mit dieser einen Welt, die wir haben, nicht zu übertreiben und uns als Menschen zu vertragen“, erklärt er. Zwei weitere Geschichten namens „Dat Ding hört dor nich hen“ und „Eene Swulk mookt noch kenen Sommer“ folgten im Laufe des Sommers. Seine Ideen für Geschichten schreibt Horst-Dieter Hoyer zuerst mit Bleistift in eine Kladde und überarbeitet den Text dann mit der Zeit. „Ich schaue außerdem immer mal wieder in den Sass, ein plattdeutsches Wörterbuch, um sicherzugehen, dass ich alle Wörter richtig schreibe.“ Seine Frau überträgt die handgeschriebenen Texte dann in den Computer. Die Texte schenkt das Ehepaar vor allem Freunden und Bekannten.

Ein wenig bereut der 78-Jährige, dass er die Sprache erst so spät gelernt hat und dadurch nicht an seine zwei Söhne weitergeben konnte. Lediglich sein heute 18-jähriger Enkelsohn habe ihn als Kind gebeten, ihm Plattdeutsch beizubringen. „Da habe ich ihm heimlich den Satz 'Klei mi ann Mors', also übersetzt 'Kratz mich am Hintern', beigebracht“, verrät Hoyer und lacht.

Für ihn sind die humorvollen oder melancholischen Kurzgeschichten ein Weg, mit dem Coronavirus umzugehen. „Die Pandemie geht mir mittlerweile auf die Nerven“, sagt er. „Den ersten Lockdown haben wir noch gut weggesteckt, da auch meine Söhne nebenan wohnen, aber jetzt muss es auch langsam mal vorbei sein.“ Diese schwierigen Zeiten haben den Rentner aber auch Dankbarkeit gelehrt. „Wir sind gesund, haben Essen und ein Dach über dem Kopf und können die Pandemie wegstecken.“

Für seine Kurzgeschichten möchte Horst-Dieter Hoyer von niemandem Geld haben. „Für mich ist es bereits eine Genugtuung, wenn Leute die Texte lesen, darüber lachen oder sie ihnen Trost spenden“, sagt er. Eine neue Geschichte sei vorerst nicht in Planung. „Vielleicht kommt irgendwann wieder etwas von mir, aber dann wird es eher wieder etwas Lustiges.“ Mit ihrer Prognose über den Ruhestand hat seine Frau laut Horst-Dieter Hoyer nicht recht behalten: „Mir ist nicht langweilig, ich arbeite viel im Gartenhaus und es gibt immer etwas zu tun.“

Zur Sache

Eene Swulk mookt noch kenen Sommer

Dat is Anfang Juni tweedusendtwintig, un ik mook mit miene Froo tein Doog Urlaub op Fehmarn.

„Wat is dat in disse verdreihte Tiet?“

Wi funnen eene lüttje Ferienwohnung mit Naam „Swedenidyll“.

N'e Poppenstuw för Oma un Opa war dat. Mit use Röhr föhrt wi in'n Sünnenschien an den Südstrand, drinkt'n Koffi un et een fein Stück Koken dorto.

De „Snutenpulli“ stört dorbi, runner dormit! Avends sitt wi beide in den lüttjen Goorn, un hebbt een Glas Wien bin'n Kopp. Dor kanns fein bi runner komen. Op'n mal hör ik een Vogelfleuten, dat mi bekannt för kummt, is ober all lang her.

Ik mook de Ogen to un luster. Miene Gedanken got trüch in de Kinnertiet, un ik stah vör de Grootdör bi mien Ollernhuus un hör dat Fleuten von de Vogels.

Nu mook ik miene Ogen wedder op, un mark, dat is kein Droom. Dor sitt twee Swulken op de Dackronnen un singt in den Avend.

Wi lang hebb ik dat nich mehr hört.