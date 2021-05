Seite an Seite: Dirk Busch und sein Sohn Martin haben als "Busch hoch 2" ein neues Lied gemeinsam herausgebracht. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. Über ein leeres Blatt am Anfang, ein volles Leben im Verlauf und das, was dazwischen passiert, singt Martin Busch gemeinsam mit demjenigen, der in Weyhe und weit darüber hinaus viel mehr Menschen bekannt sein dürfte: mit seinem Vater Dirk Busch - Sänger, Komponist, Texter, Produzent und Arrangeur. Gemeinsam sangen sie bereits vor rund 40 Jahren zum ersten Mal, nun gibt es ein neues Stück. „Rauf und runter“ ist ein Mutmacherlied über das Manchmal-aufgeben-wollen und dann Doch-wieder-aufrappeln.

Mit den vertonten drei Minuten und 58 Sekunden haben Martin und Dirk Busch zusammengebracht, was sich fügen ließ: Den Text von Sohn Martin, die Musik von Vater Dirk und die Erfahrung eines - auch gemeinsamen - Lebens. „Ich habe im letzten Sommer den Text angefangen zu schreiben“, sagt Martin Busch - auf einen Musikentwurf seines Vaters. Mitgewirkt hat außerdem Musikerkollege Karsten Günther. „Der Song entwickelte sich“, berichtet der 48-Jährige, für den sein Vater schließlich auch als Verleger mit ins Boot kam.

Dass Familie und Musik bei den Buschs zusammenkommen, zieht sich durch die vergangenen Jahrzehnte: Dirk Buschs erstes Album entstand gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth und bekam den Titel „Kinder, Kinder“. Auch über seine Tochter schrieb er ein Lied. Mit „Du, das machen wir später“ entstand das erste Duett von Vater und Sohn. Da war Martin Busch neun Jahre alt. Auch die Titel „We Are The People Of Today“ und „In meinem Bett“ sind - ältere - Stücke, die Dirk und Martin Busch gemeinsam gemacht und aktuell mit dem neuen Werk „Rauf und runter“ unter dem Namen „Busch hoch 2“ auf einem Mini-Album veröffentlicht haben.

„Es geht um Eltern und Kinder“, sagt Martin Busch über das jüngste Werk. Auch wenn er es mit seinem Vater gemeinsam geschaffen hat: „Es ist nicht geschlechtsspezifisch“. Es gehe darum, trotz Rückschlägen an sich zu glauben. Die kennt Busch junior selbst beispielsweise aus seiner 30 Jahre langen Zeit als leistungsmäßiger Tennisspieler. In der erlebte er aber auch, wie er den einen oder anderen Gegner unerwartet geschlagen hat. Diese Aufs und Abs sind gemeint im Lied und Vater und Sohn sind sich einig, dass es darum geht, seinen eigenen Platz im Leben zu finden. „Väter spielen dabei als Orientierung und Stütze eine wichtige Rolle“, beschreibt es Dirk Busch auf seiner Internetseite. Denn: „Es gibt unendlich Möglichkeiten, Tag und Nacht Jahr für Jahr zu verbringen, nach und nach füllst du die Lebens-Seiten mit Tätigkeiten, Menschen und Dingen“, beschreibt es Martin Busch im Lied.

Dabei war für den 48-Jährigen war lange klar: „Ich wollte mit Stimme und Sprache arbeiten.“ Schon als Jugendlicher wollte er zum Radio. Gedacht, gemacht. Martin Busch arbeitet als Moderator bei Bremen Zwei, ist noch dazu Autor. Wie sein Vater schlägt auch Martin Busch nach dem Studium der Deutschen Sprache, der Politischen Wissenschaft und Soziologie zunächst einen wissenschaftlichen Weg ein. Parallel begleitet auch ihn die Musik. Innerhalb von 20 Jahren habe er zehn Songs gemacht. Inzwischen stellt er fest: „Schreiben wird zunehmend eine Herzensangelegenheit.“

Beim Vater war es immer die Musik. Dirk Busch hatte sein einstiges Studium (Soziologie, Volkswirtschaft und Psychologie) bereits mit dem Musikmachen finanziert. Zunächst hatte er nicht „auf Musik gesetzt“, wie er sagt. „Ich war intellektuell zu neugierig.“ Heute spricht er von zwei Leben: dem als Wissenschaftler und dem als Kreativer und Schreiber. „Ich reagiere sehr stark auf Texte“, sagt der Kirchweyher. „Bei mir muss ein Text sinnlich sein, schlau und berührend.“ Immer habe er versucht, „Geschichten zu erzählen, die nicht belanglos sind“. Als „Themen des Lebens“ fasst er sie zusammen und in Unterhaltungsmusik verpackt er sie, weil er sich den „Luxus der unkomplizierten Dinge erlauben“ will.

Die Wissenschaft, die Familie, die Musik: Dort laufen die Fäden von Vater und Sohn zusammen - vorbildhaft auf eine Art. „Das Verhältnis war nicht so, dass ich rebelliert habe“, sagt Martin Busch mit Blick auf seine Jugend im elterlichen Hause. Beim Musikgeschmack habe es schon damals „erschreckend viel Übereinstimmung“ gegeben. Während sich seine Altersgenossen dem Punk der Sex Pistols oder den Ärzten zuwandten, lauschte Martin Busch - schon als Kind - dem Jazz und der Klassischen Musik des Keith Jarrett oder dem Pop des Elton John. „Ich war da relativ mainstreamig unterwegs“, meint der Bremer, mit dessen zwei Söhnen das in Sachen musikalischer Übereinstimmung etwas anders laufe. Musikalisch aber seien auch sie: der ältere spielt Klavier, der jüngere Schlagzeug und ist dazu „rhetorisch beeindruckend“. Beide sind sie „Sportskanonen“, sagt Martin Busch, dem sein Vater wiederum eine „Ader für melancholische Songs“ bescheinigt.

Bei Dirk und Martin Busch aber geht es nicht nur um Musik. Schließlich sind sie auch Familie. Was sie in ihren Liedern ansprechen, kommt auch in Gesprächen untereinander auf den Tisch. Über allerlei Themen tauschen sie sich aus. „Wir sind beide impulsive, emotionale Menschen“, sagt Martin Busch. Und was sie haben, sei „intensiv“.

Zur Sache

Vater und Sohn

Dirk Busch stand mit 14 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne, Sohn Martin gemeinsam mit ihm im Alter von neun - da aber vor der Kamera. Beide sind verheiratet und Väter zweier Kinder, beide haben unter anderem Soziologie studiert. Dirk Busch, 1951 im Kreis Dithmarschen geboren, schlug zunächst eine wissenschaftliche Laufbahn ein, wurde mit 28 Soziologieprofessor an der Uni Bremen. Mit „Sie beißt und kratzt“ aus dem Jahr 1985 gelang ihm der musikalische Durchbruch, die Wissenschaft ließ er beruflich sein. Weitere seiner Erfolgstitel sind „Du bist keine Mona Lisa“ (1988) oder auch „Liebst du auch den rauhen Wind“ (1991). Er hat mehrere hundert Titel in sechs Sprachen veröffentlicht.

Martin Busch, geboren in Wermelskirchen, ist nach verschiedenen Stationen als Redakteur und Lehrtätigkeit an der Hochschule Bremen seit 2017 Moderator bei Bremen Zwei. Der in Journalistik und Kommunikationswissenschaft promovierte Wahl-Bremer und Autor ist im Internet auf Youtube im Video zum neuen Lied „Rauf und runter“ gemeinsam mit seinem Vater zu sehen. Es ist außerdem in den gängigen Streaming-Diensten zu hören. Weitere Info unter www.dirk-busch.de.