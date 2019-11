Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in dem Wohnhaus kein Gas ausgetreten war (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Donnerstagabend um 18.31 Uhr zu einem Gaseinsatz gerufen worden. In einem Wohnhaus am Wilhelm-Röntgen-Weg in Brinkum hatte ein Anwohner Gasgeruch aus dem Keller vernommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert, teilt Sprecher Nico Krumhorn mit. Die Einsatzkräfte konnten den Verdacht jedoch nicht bestätigen. Zur Absicherung wurde ein Mitarbeiter des Entstördienstes hinzugerufen. Er konnte durch Messungen ebenfalls kein Gas feststellen. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach gut 30 Minuten wieder beendet.