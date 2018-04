Einsatzkräfte sicherten am Freitagabend die verdächtige Substanz, die in Brinkum im Bereich Ricarda-Huch-Straße in mehreren Briefkästen gefunden wurde. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. In mehreren Haushalten im Stuhrer Ortsteil Brinkum ist am Freitag Post mit einer verdächtigen Substanz gefunden worden. Polizei und Feuerwehr sicherten nach Eingang der Hinweise ab etwa 17.30 Uhr den Bereich Johanna-Sypri-Straße, Anna-Seghers-Straße, Ricarda-Huch-Straße und Weyher Straße großräumig ab. Letztlich sollte sich herausstellen, dass es sich lediglich im Zucker und Stärke handelte. Es bestand also zu keiner Zeit eine Gefährdung der Bevölkerung.

Alle betroffenen Anwohner wurden laut den Einsatzkräften zunächst informiert. Allen, die nicht zu Hause anzutreffen waren, wurde ein Informationsschreiben hinterlassen.

Die Substanz wurde eingesammelt und zur weiteren Analyse ins Landesgesundheitsamt nach Hannover gebracht. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei nicht um Sprengstoff oder um Drogen handelt. Kurz nach 22 Uhr konnte dann endgültige Entwarnung gegeben werden. "Weitere Ermittlungen zum Verursacher laufen. Es wird geprüft, ob diese Person die Kosten für den Einsatz tragen muss. Solch ein Verhalten ist kein Spaß und wird konsequent geahndet", so die Polizei.

Auch beim Kommissariat Weyhe war ein Schreiben mit der Substanz eingegangen. Es sei daraufhin vorübergehend geschlossen und "hermetisch abgeriegelt" worden, hieß es von einem Polizeisprecher.

(Die Meldung wurde um 22.33 Uhr aktualisiert)