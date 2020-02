Wenn die Zustimmung des Weyher Gemeinderates erfolgt ist, sind die baurechtlichen Voraussetzungen für die Umgestaltung des Henry-Wetjen-Platzes und des Gebiets in Richtung Süden in trockenen Tüchern. (Archiv)

Weyhe. Es ist fast geschafft. Jetzt muss nur noch der Rat der Gemeinde Weyhe zustimmen, dann sind die baurechtlichen Voraussetzungen für die Umgestaltung des Henry-Wetjen-Platzes und des Gebiets in Richtung Süden in trockenen Tüchern. Nachdem der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt sich am Dienstagabend aber einstimmig für die Satzungsbeschlüsse der beiden dazugehörigen Bebauungspläne ausgesprochen hat, ist auch ein positives Votum des Rates höchstwahrscheinlich. Vor der Abstimmung galt es für den Ausschuss aber, sich mit den im Zuge der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung vorgebrachten Einwänden zu beschäftigen.

Zunächst wurde der Bebauungsplan „Henry-Wetjen-Platz“ von Susanne Spille vom Planungsbüro NWP vorgestellt. Sie erinnerte daran, dass der ursprüngliche Plan aus dem Jahr 2016 stammt, sich zwischenzeitlich einige kleine Änderungen ergeben hätten und mit dem Bau der Augenklinik schon ein Teil des neuen Henry-Wetjen-Platzes realisiert worden ist. Anschließend ging sie auf die vorgebrachten Stellungnahmen ein. Unter anderem habe sich der Landkreis Diepholz „sehr moderat geäußert“. Ein Wunsch der Kreisverwaltung sei es gewesen, die Bezeichnung „Platz“ im Bebauungsplan zu konkretisieren. „Dem ist die Gemeinde aber nicht nachgekommen“, sagte Spille. Eine detailliertere Beschreibung gehe nicht mit der gewünschten multifunktionalen Nutzung des Platzes einher, verwies sie auch auf die schriftliche Begründung. „Von privater Seite gab es keine Stellungnahmen“, fügte sie hinzu.

Freiräume durch Umgestaltung

Ein Bürger wollte nach Spilles Vortrag wissen, ob der Klimaschutz berücksichtigt wurde, ob zum Beispiel entsprechende Baustoffe verwendet werden sollen. Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, erklärte, dass Baustoffe nicht Gegenstand der Bauleitplanung seien. Der Henry-Wetjen-Platz insgesamt sei aber im Vorfeld so stark versiegelt gewesen, dass durch die Umgestaltung Freiräume geschaffen würden. Zuvor hatte schon Christian Silberhorn, Projektmanager für Bauland- und Siedlungsentwicklung bei der Gemeinde, darauf hingewiesen, dass für den neuen Platz eine dezentrale Flächenversickerung geschaffen werden soll. Christian Silberhorn nannte außerdem die Fuß- und Radwege sowie eine gute Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr als Pluspunkte für Umwelt und Klima.

Ulrike Buck, die für den Naturschutzbund Deutschland dem Ausschuss angehört, erkundigte sich nach Stellplätzen für Fahrräder. Diese seien natürlich vorgesehen, antwortete Nadrowski, müssten aber im Gegensatz zu PKW-Stellplätzen nicht im Bebauungsplan aufgeführt werden. „Ich finde aber die Anregung gut, dies künftig trotzdem zu tun, auch im Sinne unseres Verkehrsentwicklungsplanes“, so der Fachbereichsleiter.

Anschließend erläuterte Franziska Lüders vom Plankontor Städtebau den Bebauungsplan „Südlich Henry-Wetjen-Platz“. Darin enthalten: eine Verlängerung des Radweges, eine bessere Anbindung des Augenzentrums durch eine neue Straße sowie Parkplätze. Deutlich wurde bei ihrem Vortrag auch, dass viel Grün Bestandteil des neues Viertels sein soll. Silberhorn ergänzte später, dass über 100 Bäume neu gepflanzt werden sollen. Rainer Zottmann, Fraktionsvorsitzender der SPD im Weyher Rat, wollte wissen, wie man verhindern möchte, dass die Wurzeln der neuen Bäume auf Dauer das Pflaster beschädigen. Nadrowski konnte ihn beruhigen, man habe sich erkundigt und sich deshalb für den Amberbaum entschieden, der im Herbst auch eine schöne Färbung bekomme.

Laut Franziska Lüders sind zu dem Bebauungsplan nur wenige Stellungnahmen eingegangen. Eine Einwendung aus der Öffentlichkeit habe aber die Gebäudehöhen von bis zu 13 Metern an der Kirchstraße thematisiert. „Ja, das ist ein deutlicher Unterschied“, gab Lüders zu. Aber das Ziel der Planung sei ja eine Verdichtung, deshalb ihr Vorschlag, es bei dieser Höhe zu belassen.

Aus dem Publikum kam die Frage, ob es langfristig geplant sei, die neue Straße, die laut Bebauungsplan die Leester Straße mit der Kirchstraße verbinden wird, über die Kirchstraße hinaus in Richtung Böttcherei zu verlängern. Aktuell sei das nicht geplant, so Nadrowski. Er verwies aber auch auf den Flächennutzungsplan, der südlich der Bonner Straße eine Wohnungbebauung hergeben würde. Aktuell zeige der Bebauungsplan, „was wir zugesagt haben“, ergänzte Nadrowski: „Eine Erschließung des Augenzentrums nicht nur über die Kirchstraße.“

Die letzte Hürde müssen die beiden Bebauungspläne nun in der Ratssitzung am Mittwoch, 11. März, ab 18.30 Uhr im Rathaus nehmen.