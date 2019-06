Torsten Zander (hält die Fahne) und seine Arbeitskollegen wollen an den Gewinnen der Branche beteiligt werden. (Niklas Golitschek)

Die Stimmung war ausgelassen, aus den Lautsprechern vor dem Ikea-Eingang ertönte Rockmusik. Doch die Anliegen der Streikenden waren ernst: Sie wollen mehr Lohn für ihre Arbeit. Zu dem Warnstreik hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) im Bezirk Bremen-Nordniedersachsen aufgerufen. Neben Ikea wurde auch Esprit im Ochtum-Park bestreikt.

Vor dem Möbelhändler hatte sich am Freitagmorgen ab 8 Uhr eine rund 35-köpfige Gruppe versammelt, darunter Verkäufer, Logistiker und Auszubildende. Gegen zehn Uhr schlossen sich einige dem Tross in Richtung des Gewerkschaftshauses an, wo eine Kundgebung geplant war. Der Rest hielt in Brinkum bis 12 Uhr die Stellung und sollte dann noch die Kollegen der Spätschicht ebenfalls zum Warnstreik motivieren.

„Der Handel verdient eh schon wenig“, sagte der Delmenhorster Torsten Zander, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Ikea. Deswegen unterstütze er die Forderung der Gewerkschaft, dass die Beschäftigten einen Euro mehr Stundenlohn – also 160 Euro mehr im Monat – erhalten sollen. „Für manche Lohngruppen ist das eine Steigerung von 40 Prozent“, sagte Zander. Die Gewerkschaft fordert außerdem ein Mindest-Einstiegsgehalt von 2100 Euro im Monat. Auszubildende sollen 100 Euro mehr im Monat erhalten. Das Motto der Tarifrunde 2019: „Wir sind mehr wert.“

Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Laut Verdi erwirtschaftet jeder Beschäftigte im Einzelhandel „mehr als 500 Euro im Monat an Gewinnen für die Branche“. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die hatten in der ersten Verhandlungsrunde noch kein Angebot gemacht. Das sei nun für die kommende Runde in Aussicht gestellt worden. „Die Null-Nummer, die sich die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde geleistet haben, ist für die Kollegen des Einzelhandels ein Schlag ins Gesicht. Wertschätzung sieht anders aus“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt. Eben diese Wertschätzung müsse auch bei Löhnen, Gehältern und Ausbildungsvergütungen widerspiegeln.

Für Zander, der als Teamleiter bei dem Möbelhändler arbeitet, sei vor allem die Lohnsteigerung in dieser Form bedeutend. Sie solle „nicht prozentual“ erfolgen, so komme diese Erhöhung den unteren Lohngruppen mehr zugute als den Besserverdienern. Die Forderungen nach mehr Geld halte er auch allgemein für gerechtfertigt. „Es wird alles teurer, wir wollen uns nicht abkapseln“, sagte er weiter. Im Vergleich mit anderen Unternehmen gehe es ihm und seinen Arbeitskollegen noch verhältnismäßig gut: „Wir haben über eine Gesamtbetriebsvereinbarung Weihnachtsgeld und Sozialleistungen.“

Nach Angaben von Gewerkschaftssekretärin Schmidt beteiligten sich neben Ikea und Esprit in Brinkum auch die Beschäftigten bei Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck, das E-Center in Bremen-Walle sowie diverse H&M-Filialen. Zusätzlich zum Treffen im Gewerkschaftshaus waren Aktionen wie kleine Sitzstreiks in der Bremer Innenstadt und eine Kundgebung auf dem Hanseatenhof geplant.

Bei Ikea selbst hielt man sich angesichts des Warnstreiks eher bedeckt. „Sollte es zu einem eingeschränkten Serviceangebot oder längeren Wartezeiten kommen, bitten wir dies zu entschuldigen“, teilte Sprecherin Chantal Gilsdorf auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zum Stand der Verhandlungen oder den gestellten Forderungen wollte sich das Unternehmen mit Blick auf die Verhandlungen nicht äußern.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Beschäftigte im Einzelhandel im Raum Bremen aus dem laufenden Betrieb heraus spontan ihre Arbeit niedergelegt. Verdi hatte zudem dazu aufgerufen, dass am Freitag „alle Beschäftigten der tarifgebundenen Unternehmen in Bremen und Umland“ sich dem Warnstreik anschließen sollten. Im Land Bremen sind nach Verdi-Angaben etwa 28 000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt, rund 20 000 davon sind Frauen.