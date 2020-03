Sieht die Verlängerung der Linie 8 noch nicht auf der Zielgeraden: der Verein Aktiv, auch Kläger gegen das Vorhaben. (Janina Rahn)

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 nach Stuhr und Weyhe sei keineswegs in trockenen Tüchern, sagt der Verein Aktiv. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. November 2019 war ein wesentlicher Punkt seiner jüngsten Mitgliederversammlung. Es hatte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg aufgehoben (wir berichteten). „Der Senat hat die unwahren Behauptungen der Betreiber dieses Vorhabens über bestehenden und weiterhin bestehenden Güterverkehr auf der planfestgestellten Strecke als zutreffend unterstellt, obwohl dafür keinerlei Nachweis erbracht wurde“, moniert der Verein in einer schriftlichen Mitteilung. Den Vortrag der Klägerseite unter Vorlage von Beweismitteln habe das Gericht dagegen ignoriert. Zum Hintergrund: Die Anwendung des Eisenbahngesetzes erlaubt es, dass auf einer Eisenbahnstrecke auch ein Straßenbahnverkehr stattfinden kann, aber umgekehrt kann auf einer Schienenstrecke bei Anwendung des Personenbeförderungsgesetzes kein Güterverkehr erfolgen.

Der Verein ist der Auffassung, dass keine dezidierte Bedarfsanalyse für das bestehende Schienennetz angefertigt worden ist, was aber die Voraussetzung für die Förderfähigkeit aus Steuermitteln sei. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nach dem Ergebnis der Vorprüfung nicht erforderlich gewesen. Aus dem Urteil des OVG Lüneburg gehe jedoch hervor, dass eine solche hätte erfolgen müssen, weil bei einer Reihe von Grundstücken die Immissionsgrenzwerte überschritten würden.

Der Verein kritisiert auch: „Die Vorprüfung erfolgte nicht, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses mit Beteiligung der Öffentlichkeit, sondern erst danach ohne Offenlegung.“ Die Vorsitzende Richterin habe darauf hingewiesen, dass gegen geltendes Recht verstoßen wurde und zur Besserung gemahnt. „Damit hat sie dieser einen Freibrief erteilt, in Zukunft weiter so verfahren, denn wenn das ohne Konsequenzen bleibt, besteht ja keine Veranlassung, die bisherige – rechtswidrige – Praxis zu ändern“, moniert Aktiv.

Weiter heißt es: „Es liegt hinsichtlich des angeblichen Güterverkehrs eindeutig kein unstreitiger Sachverhalt vor und insofern hätte das Bundesverwaltungsgericht, das keine Tatsacheninstanz ist, das Verfahren an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurückverweisen müssen.“ Das sei auch erfolgt, jedoch nach Meinung des Vereins nur, „um individuelle Klägerbelange“ abzuklären. Das schriftliche Urteil sei abzuwarten, das Verfahren „nicht endgültig beendet“.

Das Planfeststellungsverfahren sei hinsichtlich der Pläne für die Wendeschleife nicht mehr aktuell. Die Gemeinde Weyhe hatte 2014 eine Tauschfläche an der Ecke Hagendamm/Am Weißen Moor in Leeste erworben. Der Eigentümer der ursprünglich vorgesehen Fläche hatte sich unterdessen gerichtlich gegen die Enteignung gewehrt. Für die geplante Verlegung der Wendeschleife sei ein Planänderungsverfahren erforderlich. „Gegen diese Planänderung, die öffentlich zu machen ist, können erneut Einwendungen erhoben werden. Der letztlich resultierende Planänderungsfeststellungsbeschluss kann dann wieder beklagt werden“, so Aktiv. Die Gemeinde sei offenbar erneut an den Eigentümer der ursprünglich für die Wendeschleife vorgesehenen Fläche herangetreten.

Zum Nachweis der Förderfähigkeit des Vorhabens wird laut Aktiv eine Neubewertung mit Hilfe der Standardisierten Bewertung Version 2016 erforderlich. Voraussetzung sei nicht nur eine Aktualisierung der Investitionskosten, sondern auch eine zeitnahe Erfassung der Verkehrsströme im Einzugsbereich der geplanten Straßenbahnlinie. Dreh- und Angelpunkt dabei sei die Verkehrsprognose, also die Bedarfsanalyse, deren Bestimmungsgrößen von der Firma Intraplan Consult München kommen. Der Bremer Rechtsanwalt Axel Adamietz, der die Kläger in dem Rechtsstreit vertreten hat, bestätigte das bei der Sitzung von Aktiv. Er habe sich über die „schnoddrige“ Art der Vorsitzenden Richterin gewundert, „mit der sie sich in laxer Manier unter kompletter Außerachtlassung der klägerischen Ausführungen die Falschbehauptungen über den behaupteten Güterverkehr zu Eigen gemacht hat“, wie Aktiv formuliert.