Die Reinertragsübergabe des Gewinnsparens verlief digital. (Volksbank Syke)

Stuhr/Weyhe. Mehr als 5500 Euro haben Stuhrer und Weyher Vereine über das Gewinnsparen der Volksbank Syke erhalten. Die Filialleiter Susanne Schröder aus Stuhr und Thomas Rohlwing aus Leeste überreichten die symbolischen Schecks virtuell an Vertreter der bedachten Vereine. Susanne Schröder sagte insbesondere an die Stuhrer gerichtet: „Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön überreiche ich Ihnen die symbolischen Schecks.“ Zum Format der Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sagte Thomas Rohlwing: „Zwar wäre mir eine Reinertragsübergabe in Präsenz deutlich lieber, jedoch finde ich es klasse, dass wir es geschafft haben, innerhalb kurzer Zeit eine alternative Form für unsere Traditionsveranstaltung zu bauen.“

Der SC Weyhe hat im Zuge des Gewinnsparens der Volksbank 550 Euro erhalten, genau wie der Naturschutzbund (Nabu) Weyhe. Der Förderverein Freibad Weyhe bekam 573,20 Euro, der Förderverein der Kita Jahnstraße Leeste durfte sich über 550 Euro freuen. Das Unterhaltungsorchester des SV Kirchweyhe und Umgebung, Sound of Weyhe, hat eine Summe in derselben Höhe erhalten. Bereits im Vorfeld hatte der TuS Sudweyhe eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro bekommen.

Der TSV Heiligenrode ist mit 550 Euro bedacht worden, genau wie der Verein Sozius und der Schützenverein Brinkum. Gleiches gilt für den LC Hansa Stuhr und die Jugendfeuerwehr Groß Mackenstedt/Heiligenrode.

Darüber hinaus wurde die Aktion 111 iPads „Mein Like für meine Schule“ aus den Reinerträgen finanziert, so die Volksbank, die darüber noch weiter informieren will.