Die Polizei hat die beiden Tatverdächtigen kurz nach dem Vorfall festnehmen können (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Ladengeschäft im Ochtum-Park hat die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen können. Die beiden jungen Männer (18 und 20 Jahre alt, beide in Bremen wohnhaft), sollen am Donnerstag gegen 15 Uhr in dem Geschäft im Outlet-Center zunächst mehrere Armbanduhren im Wert von mehr als 400 Euro gestohlen haben. Als sie daraufhin von einem Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen wurden, zückte einer der Täter ein Messer und bedrohte den Zeugen. Mitsamt der erlangten Beute flüchteten die beiden Männer anschließend in Richtung Stadtgebiet Bremen. Im Grenzgebiet zur Hansestadt konnten die beiden Männer dann im Verlauf der Fahndung im Kattenescher Weg festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen führten außerdem noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften mit sich, unter anderem hochwertige Bekleidung. Die Männer wurden später wieder entlassen.