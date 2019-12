Die Fahrerkabine eines Lkw wurde komplett zerstört. (Christian Butt)

Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A1 in Höhe des Dreiecks Stuhr war die Autobahn in Richtung Hamburg bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst am Abend mit. Alle drei Lastwagen mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.

Nach Angaben der Polizei hatte am Mittag ein Lkw-Fahrer ein Stauende übersehen. Dabei schob er zwei weitere Lastwagen ineinander. Der Fahrer des ersten Lkw wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die Bergung und Rettung des Mannes gestaltete sich laut Polizei schwierig, da sich die Fahrerkabine in dem Sattelaufliegers des Lkw vor ihm verkeilte. Nach der Bergung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Fahrer der beiden anderen Lastwagen wurden leicht verletzt, einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.

Infolge der Vollsperrung in Richtung Hamburg wurde der Verkehr ab der Anschlussstelle Groß Mackenstedt über die B322 abgeleitet.

++ Dieser Artikel wurde um 06.26 Uhr aktualisiert. ++