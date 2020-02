Bei einer Verkehrskontrolle stießen die Beamten auf einen Mann, der unter Drogeneinfluss stand und noch dazu welche bei sich hatte (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Bei der Kontrolle eines 28 Jahre alten Autofahrers durch die Polizei am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Kirchweyhe haben die Beamten zunächst festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, teilte die Polizei mit. Der Bremer ist daraufhin durchsucht worden, wobei illegale Drogen entdeckt wurden. In der Vernehmung gab der Mann seine Bezugsquelle preis, was eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung in Kirchweyhe zur Folge hatte. Bei dem 38-jährigen Weyher fanden die Ermittler weitere Drogen. Diese und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.