Die Polizei wurde zu einem Unfall gerufen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Kirchseelte ist am Sonntag gegen 19.20 auf der Straße Am Großen Heerweg in Groß Mackenstedt in einen Verkehrsunfall geraten. Wie die Polizei berichtet, übersah die in Richtung Kirchseelte fahrende Frau an der Kreuzung Eggeseer Straße einen 19-jährigen Autofahrer aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.