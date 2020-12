Die Polizei sucht Zeugen

Verletzte Frau gefunden

Claudia Ihmels

Eine Spaziergängerin hat am Montagvormittag in Sudweyhe eine am Boden liegende und am Kopf verletzte Frau in Sudweyhe entdeckt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, wie es zu der Verletztung gekommen ist.