Kräfte aus vier Stuhrer Ortsfeuerwehren rückten am Montag aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Die Feuerwehren Seckenhausen, Brinkum, Heiligenrode sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst sind am Montagnachmittag gegen 16.38 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Seckenhausen gerufen worden. An der Straße Am Pumpwerk sollte laut ersten Meldungen eine Autowerkstatt brennen, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Meinen. Auch Menschen sollten sich dabei noch in Gefahr befinden. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. „Auf dem Hof der Werkstatt wurden Dieselfilter gereinigt. Diese Tätigkeit führte zu einer starken Rauchentwicklung, welche den Einsatz ausgelöst hat“, berichtet Meinen weiter. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten wieder beendet.