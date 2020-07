Die vermisste 17-Jährige aus Stuhr ist wieder zu Hause (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die seit der Nacht zu Mittwoch vermisste 17-jährige Schülerin aus Groß Mackenstedt ist wieder da. Das Mädchen ist in der Nacht zu Donnerstag von selbst wieder nach Hause gekommen, wie Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz, mitteilt. Sie sei wohlbehalten und unverletzt. Die Hintergründe des Verschwindens sind laut Polizei bislang noch unklar. Am Mittwochvormittag verlief eine großräumig angelegte Suchaktion der Polizei erfolglos (wir berichteten). Das Suchgebiet wurde in Sektoren eingeteilt. Unter anderem waren ein Hubschrauber, eine Drohnengruppe und eine Hundestaffel im Einsatz. Die Frage, wo sich die Vermisste aufgehalten hat, gilt noch aufzuklären, so Gissing weiter.