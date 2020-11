Wie die Polizei berichtet, ist die Vermisste gesund, aber unterkühlt aufgefunden worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Die Polizei hat am Wochenende eine große Suchaktion in der Gemeinde Stuhr gestartet, nachdem die Bewohnerin eines Altenheimes in Brinkum am Freitagabend verschwunden war. Ein Pfleger des Altenheimes meldete die Dame gegen 20.20 Uhr als vermisst, nachdem die 83-Jährige zuletzt gegen 19.30 Uhr gesehen worden war. Die Frau ist an Diabetes erkrankt und leidet außerdem unter Demenz. „Da sie zu Fuß unterwegs sein musste und dringend ärztliche Hilfe benötigte, wurde eine große Suchaktion gestartet“, teilt die Polizei nun nachträglich mit. Neben der örtlichen Feuerwehr waren auch das Technische Hilfswerk (THW) Sulingen, eine Rettungshundestaffel sowie die Drohnenteams der Feuerwehren und auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche im Einsatz. Zunächst allerdings hatten die Einsatzkräfte keinen Erfolg. Die Suche im näheren, aber auch weiteren Bereich wurde daher gegen 2.15 Uhr zunächst eingestellt.

Bei Tageslicht sollte die Suchaktion dann am nächsten Morgen fortgesetzt werden. Am Sonnabendvormittag meldete sich schließlich ein Anwohner aus der Hüchtingstraße bei der Polizei und berichtete, in seinem Garten würde vor einem Gartenhäuschen eine ältere Frau liegen.

„Die nähere Überprüfung brachte Gewissheit, dass es sich um die gesuchte 83-Jährige handelt“, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Die Frau war unterkühlt, aber unverletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau offenbar in dem Gartenhäuschen übernachtet und war dann vor dem Haus gefunden worden. Das würde laut Polizei auch ihren relativ guten Gesundheitszustand erklären.