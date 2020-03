Katze Kedi wurde im Jahr 2017 geboren und ist kastriert. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Im Brinkumer Tierheim Arche Noah lebt derzeit Kedi, eine Katze, die auf neue Besitzer wartet. Lisa Allen, Tierpflegerin in der Einrichtung, empfindet die Vierbeinerin als nett und verschmust. „Kedi hat ihren eigenen Willen“, gibt die Mitarbeiterin weiter an. Die Katze habe auch ihre hektischen Momente, in denen sie in seltenen Fällen auch mal kratzt. Daher sei Kedi auch nicht für Familien geeignet, in denen es kleine Kinder gibt. „Ältere Kinder sollten aber kein Problem sein„, so Allen. Kedi mag keine anderen Katzen, darum sollte sie alleine gehalten werden. Sie sei ebenso wachsam und verspielt. „Kedi beschäftigt sich ganz gut mit sich selbst im Tierheim“, sagt Lisa Allen. Die Katze ist kastriert und kam 2017 zur Welt.

Weitere Auskünfte zu Katze Kedi gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind auch im Internet unter der Adresse www.tierheim-arche-noah.de zu finden.