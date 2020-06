Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Heiligenrode. Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen versucht, in die Filiale der Kreissparkasse im Stuhrer Ortsteil Heiligenrode einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei dunkel gekleidete Männer gegen 3.15 Uhr das Foyer und gingen dort gezielt den Geldautomaten an. „Sie führten offensichtlich auch entsprechendes Equipment mit, um eine Sprengung des Automaten zu verursachen“, berichten die Beamten weiter. Die Aufbruchsversuche scheiterten jedoch, sodass die Täter das Gebäude schließlich ohne Beute verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Heiligenrode gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Rufnummer 0 54 41 / 97 10 in Verbindung zu setzen. Bereits im vergangenen Jahr kam es in den Gemeinden Stuhr und Weyhe zu Sprengungen von Geldautomaten. Im Frühjahr 2019 gab es unter anderem in Brinkum, Kirchweyhe und Dreye solche Vorfälle. Verschiedene Geldinstitute waren davon betroffen.