Ein Unbekannter ist am Freitagmittag in ein Wohnhaus in Fahrenhorst eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter gegen 14.10 Uhr gewaltsam Zutritt. Da er allerdings bei der Tatausführung gestört wurde, flüchtete er über einen Waldweg von dem Grundstück. Wer an dem Nachmittag Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße Waldwinkel gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Weyher Polizei telefonisch unter der Nummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.