Zu einem versuchten Einbruch ist es in der Nacht zu Montag in Weyhe gekommen (Symbolbild). (Daniel Maurer/DPA)

Weyhe. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag versucht, in den Bahnhofskiosk in Kirchweyhe einzubrechen. Zwei männliche Jugendliche schlugen gegen 2 Uhr die Scheibe des Bahnhofskiosk am Bahnhofsplatz ein. „Auf diesem Wege wollten sie sich Zutritt zum Kiosk verschaffen, um verschiedene Waren zu entwenden“, teilt die Polizei mit. Allerdings gingen die Täter leer aus, sie konnten nichts aus dem Kiosk-Inneren entwenden. Einer der beiden Täter konnte gestellt und festgenommen werden. Der Jugendliche leistete Widerstand bei der Festnahme, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen sogenannten Intensivtäter aus Weyhe, heißt es seitens der Polizei weiter. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Überprüfung seinen Eltern übergeben. Der entstandene Schaden durch den versuchten Einbruch wird auf rund 300 Euro geschätzt.