Beim Versuch, in ein Möbelgeschäft einzubrechen, verursachten unbekannte Täter einen Schaden von rund 600 Euro. (Nicolas Armer/dpa)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Unbekannte haben sich in der Zeit von Sonnabend, 15.30 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, an einer Tür eines Möbelgeschäftes an der Proppstraße zu schaffen gemacht. Laut Polizei gelangten sie nicht in das Gebäude. Es entstand ein Schaden von circa 600 Euro.