Unbekannte haben versucht, ins Stuhrer Rathaus einzubrechen. (Braunschädel)

Stuhr. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag versucht, gewaltsam in das Rathaus der Gemeinde Stuhr einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 2.19 Uhr. Die Täter konnten jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten, heißt es in der Polizeimeldung. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro beläuft.

Nun sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.