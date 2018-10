Diese Verpackungstonnen werden ab dem 5. November verteilt. (AWG Bassum)

Dass die neue Verpackungstonne als Ersatz für den Gelben Sack im Landkreis Diepholz kommt, ist lange klar (wir berichteten), jetzt kommt das Behältnis tatsächlich auch in die Haushalte. Am Montag, 5. November, beginnt die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) mit der Verteilung – und zwar in Stuhr. Die erste Leerung – statt der Einsammlung des bisherigen, nicht mehr als zeitgemäß erachteten Wertstoffsacks – soll im Januar 2019 erfolgen. Der Behälter wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, bekräftigt noch einmal AWG-Sprecher Matthias Kühnling.

Voraussichtlich sechs Wochen wird es ihm zufolge dauern, alle privaten Haushalte im Landkreis Diepholz mit den neuen Tonnen – insgesamt etwa 80 000 an der Zahl – auszustatten. Die Verteilteams stellen an jedem Grundstück eine Tonne als Grundausstattung ab, die die Bewohner dann nur noch auf das Wohngrundstück ziehen brauchen, so Kühnling. Die Größe des Behälters orientiere sich an dem vorhandenen Restabfallvolumen. Die Mindestgröße beträgt 240 Liter. Für Mehrfamilienhäuser oder Großwohnanlagen stehen auch 1 100-Liter-Großbehälter zur Verfügung. „Ein Anhänger, der an den Behälter befestigt wird, informiert über den weiteren Umgang. Darüber hinaus ist der Korpus mit einem Adressaufkleber versehen“, erklärt er.

Erste Testphase

Dass eine Größe von 240 Litern für einen durchschnittlichen Haushalt mit fünf bis sechs Personen ausreicht, haben laut dem Unternehmenssprecher die Erfahrungen anderer Landkreise gezeigt. Die AWG bittet daher darum, zunächst die zwei bis drei Monate zu testen, ob man mit dem Volumen hinkommt. In eine 240-Liter-Tonne passe mühelos der Inhalt von sechs gefüllten Wertstoffsäcken hinein, mit ein wenig Nachdrücken sogar noch ein oder zwei weitere, so die AWG. Der Grund dafür liege darin, dass sich lose Verpackungen ganz anders in einem Behälter verteilen. Wer keinen Behälter haben will, kann weiterhin Säcke verwenden. Die müssen dann allerdings selbst zum nächsten Wertstoffhof gebracht werden. Die Ausgabe neuer Säcke erfolgt dann laut der AWG aber noch über diese, nicht mehr in Rathäusern und Bauhöfen oder an den Fahrzeugen. Nur bei der ersten Tour im Januar werden beigelegte Säcke noch ausnahmsweise mitgenommen. Aus logistischen Gründen werde zunächst automatisch vor jedes Grundstück eine 240-Liter-Verpackungstonne gestellt. Falls keine gewünscht ist, sollte der Behälter vorübergehend auf das Grundstück gezogen werden und die Abholung der AWG telefonisch unter 04241 / 80 10 10 mitgeteilt werden. Kühnling weiter: „Gewerbebetriebe erhalten nicht automatisch einen Behälter für Verpackungen. Sie werden individuell angeschrieben und melden Ihren Bedarf ausschließlich online an.“ Weitere Infos im Internet auf www.awg-bassum.de.

Ablauf der Verteilung

Diesen Zeitplan peilt die AWG für die Austeilung der Verpackungstonnen im Norden des Landkreises Diepholz vor, wobei Änderungen noch möglich sind: Gemeinde Stuhr: ca. KW 45/46; Gemeinde Weyhe: ca. KW 46/47; Stadt Syke ca. KW 47/48; Stadt Bassum: ca. KW 49; Stadt Twistringen: ca. KW 49; Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen: ca. KW 49.