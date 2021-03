Da für Kunden keine Einschränkungen im Beobachtungsgebiet gelten, kritisieren Landwirte die Aufstellung der Hinweis-Tafeln. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Seit einigen Wochen stehen sie an vielen Straßen im Landkreis Diepholz: Schilder, die auf das Beobachtungsgebiet der Geflügelpest hinweisen. Das Gebiet umfasst einen Radius von zehn Kilometern um einen betroffenen Hof in Sudweyhe, in dem, wie berichtet, erst im Februar und dann erneut Anfang März ein Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden war. Im Südkreis sind außerdem durch Ausbrüche in Lemförde und im Landkreis Vechta ebenfalls Beobachtungsgebiete eingerichtet worden. Auch Ende vergangenen Jahres waren bereits Teile des Landkreises zum Beobachtungsgebiet erklärt worden, nachdem es einen Ausbruch auf einem Hof im Landkreis Oldenburg gegeben hatte. Zwar liegt einiges an Distanz zwischen Hof und Beobachtungsgebiet, die Schilder stehen trotzdem. Und sie verunsichern Kunden. Das haben Landwirte aus der Region beobachtet.

„Wir waren beim Auftreten vor Weihnachten als Beobachtungsgebiet betroffen“, erzählt Friederike Kastens aus Groß Mackenstedt. Sie sei froh, dieses Mal nicht zum Beobachtungsgebiet zu gehören. Sie und ihre Familie halten rund 600 Hühner, die seit Mitte November im Stall bleiben müssen. Verordnung des Landkreises, um die Vogelgrippe einzudämmen. „Die Kunden sehen die Schilder, kommen zu uns und fragen, ob sie überhaupt Eier von uns kaufen dürfen“, erzählt Kastens über die Unsicherheit. Denn, im Gegensatz zum Sperrgebiet (bis drei Kilometer um den betroffenen Hof), dürfen im Beobachtungsgebiet Eier sehr wohl ver- und gekauft werden. „Wir haben viel aufgeklärt und Infos weitergegeben“, sagt Kastens, die die Bestimmungen für sinnvoll hält. Gleichzeitig sieht sie die Schilder kritisch, da „die Leute nichts damit anzufangen wissen“, sagt sie. Denn für den Verbraucher ändert sich nichts, nur die Erzeuger und Verkäufer müssen strengere Regeln befolgen.

Keine Auswirkungen auf Verbraucher

Das bestätigt auch Landkreis-Sprecherin Mareike Rein: „Die Regelungen in den Restriktionsgebieten (Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet) bedeuten zwar deutliche Einschränkungen für die Geflügelhaltung, haben jedoch für Verbraucher kaum Auswirkungen.“ Auch Erkrankungen von Menschen setzten nach derzeitigem Kenntnisstand intensiven direkten Kontakt zum infizierten Geflügel voraus. Laut dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) kam es bisher nur äußerst selten und mit einigen wenigen Subtypen zur Übertragung vom Tier auf den Menschen. Rein betont weiterhin: „Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist unbedenklich.“

Auch Landwirt Markus Kattau aus Nordwohlde kritisiert die Schilder. „Das sind keine Anordnungen für Kunden. Für den Verbraucher sind das viele Infos, von denen er nicht weiß, was relevant für einen ist. Diese Schilder sagen nichts aus“, moniert Kattau. Er selbst hält knapp 350 Hühner, die – wie auch bei Kastens – normalerweise an der frischen Luft picken können. Er als Landwirt weiß dank der Informationen des Veterinäramtes, was als Betrieb in einem Beobachtungsgebiet zu tun ist. „Der Landwirt muss wissen, wie er sich zu verhalten hat“, sagt der Nordwohlder, der es erlebt hat, dass Kunden zu ihm kamen und ihr Mitleid ausdrückten. „Als Verbraucher muss man keine Sorgen haben“, betont er. Denn man könne weiterhin mit Eiern handeln, darf sie nur nicht in Mehrwegverpackungen oder lose verkaufen. Und es besteht eben die Aufstallpflicht seitens des Landkreises. Letztere gilt übrigens unabhängig von Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet. „Sämtliches im Landkreis Diepholz gehaltenes Geflügel ist in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert ist, zu halten“, erklärt Rein.

Für die Landwirte bedeutet die Geflügelpest auch mehr Schreibarbeit: „Wir müssen eine tägliche Liste führen“, erzählt Kattau. So soll festgehalten werden, dass die Kleidung gewechselt und sich um Schadnager-Bekämpfung gekümmert wird, man vor dem Betreten des Stalls unter anderem seine Schuhe desinfiziert hat und dass niemand den Stall betritt. „Das machen wir alles“, versichert Kattau. Aber nicht nur am Mitgefühl der Kunden, auch im Austausch mit ihnen, merkt der Landwirt, dass „sie ein ungutes Gefühl haben“, berichtet er. Ähnlich wie Kastens setzt der Nordwohlder auf Aufklärung und Kontakt – in den Sozialen Medien, am Hof und auf dem Markt in Bremen. „Dort hat mich eine Frau angesprochen und gefragt, wie weit wir von Sudweyhe wegwohnen und ob unsere Eier betroffen sind“, erinnert sich Kattau, der auch viel Zuspruch erfährt. Dennoch sind die Kunden zurückhaltender, hat er beobachtet. Vor zwei Wochen haben er und seine Familie gut 80 Prozent weniger Eier verkauft als sonst.

Die dürfen übrigens seit einer Woche nicht mehr unter „Freilandhaltung“ verkauft werden. Das liegt daran, dass die Hühner seit 16 Wochen im Stall sein müssen. „Das ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand“, sagt Kattau. Denn Strichcodes auf Verpackungen, Etiketten oder Werbetafeln müssen angepasst werden. Aber: Es sind weiterhin Bio-Hühner, da die übrigen Kriterien wie Bio-Futter oder ökologische Aufzucht bleiben. Voraussichtlich noch bis 15. April müssen die Tiere im Stall bleiben. Friederike Kastens sieht darin kein Problem für die Hühner: „Den Tieren geht es nicht schlechter, man muss die Herde nur im Blick behalten und denen etwas zum Picken geben.“ So werde auch Stress vorgebeugt. Dennoch freut sie sich, wenn die Hühner wieder nach draußen dürfen: „Stallhaltung ist nicht das Ziel.“

Zur Sache

Geflügelpest

Während des Vogelzugs kann die Geflügelpest über weite Strecken verbreitet werden. An Rastplätzen können laut Mareike Rein vom Landkreis Diepholz jeweils weitere Vögel angesteckt werden. Das Virus (Aviäre Influenza) wird durch direkten Kontakt der Tiere untereinander und durch die Aufnahme von mit Kot verschmutztem Futter, Wasser oder Einstreu von Tier zu Tier übertragen. Zwischen Geflügelhaltungen kann das Virus indirekt vor allem durch Tierhandel, verunreinigte Fahrzeuge, Geräte, Kleidung oder Schuhe von Personen sowie über Federstaub verbreitet werden.

Weitere Informationen

Unterschiede der Restriktionszonen

Gerade durch Zugvögel verbreitet sich die Geflügelpest hierzulande vor allem in den Wintermonaten. „Ein Verdacht muss sofort dem Veterinäramt mitgeteilt werden“, berichtet Landkreis-Sprecherin Mareike Rein. Falls es zum Ausbruch kommt, müssen die Tiere tierschutzgerecht getötet werden. Außerdem werden Restriktionszonen (drei Kilometer Sperrbezirk, zehn Kilometer Beobachtungsgebiet) mit entsprechenden Beschränkungen eingerichtet. „Alle eingeleiteten Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Verbreitung des Virus zu verhindern“, erklärt Rein. Dabei gelten für den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet unterschiedliche Regelungen.

Gerade für den Sperrbezirk sind zusätzlich zur Aufstallpflicht im Landkreis einige Vorschriften zu beachten: Tierhalter müssen sofort der zuständigen Behörde unter anderem die Anzahl der gehaltenen Vögel (mit Nutzungsart und Standort) melden. Außerdem dürfen laut Rein keine Produkte und tierische Nebenprodukte verkauft werden. Darüber hinaus dürfen Unbefugte nicht in den Stall. „Tierhalter haben sicherzustellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gesichert sind“, erklärt Rein. Zudem dürfen die Ställe nur mit Schutzkleidung betreten werden. Außerdem muss vermehrt desinfiziert werden. Im Sperrgebiet darf kein frisches Fleisch und kein Geflügel transportiert werden.

Auch im Beobachtungsgebiet haben sich Tierhalter an strengere Auflagen zu halten. Ähnlich zum Sperrbezirk gelten die Regelungen hinsichtlich unbefugter Personen, der Schutzkleidung und der Meldung über die Anzahl der gehaltenen Vögel. Es müssen Transportfahrzeuge unverzüglich nach jeder Beförderung gereinigt und desinfiziert werden. Außerdem dürfen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte nicht in einen Bestand oder aus einem herausgebracht werden.