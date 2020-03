Möchte den offenen Lerntreff im MGH weiter etablieren: Neele Waterstrat von der VHS im Landkreis Diepholz. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Brinkum. Bereits im vergangenen September startete das Mehr-Generationen-Haus (MGH) in Brinkum gemeinsam mit dem Grundbildungszentrum der Volkshochschule (VHS) im Landkreis Diepholz ein besonderes Projekt. Im MGH wurde damals ein offener Lerntreff etabliert, der für Menschen gedacht ist, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. Allerdings gab es ein paar Startschwierigkeiten, wie die Organisatoren mitteilen. Jetzt soll die Gruppe aber wieder Fahrt aufnehmen.

Beim Auftaktvortrag zum Thema Analphabetismus seien damals nur rund zehn Gäste gekommen. „Das ist erstaunlich wenig“, findet Daniela Gräf, Leiterin des Brinkumer MGH. Auch Neele Waterstrat, Leiterin des Grundbildungszentrum der VHS, geht von einer weitaus höheren Zahl Betroffener aus. Runtergerechnet von den bundesweiten Zahlen leben in der Gemeinde Stuhr rund 2400 Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, sagt sie. Zum ersten Lerntreff seien vier Teilnehmer gekommen, maximal nahmen sechs Interessierte an dem Angebot teil.

„Die Hemmschwelle ist riesig“, weiß Waterstrat weiter zu berichten. Des Weiteren gebe es naturgemäß ein Problem, die betroffenen Menschen auf klassischen Wegen zu erreichen, ergänzt Daniela Gräf. Daher setzen die beiden vor allem auf Multiplikatoren vor Ort. „Die Brückenpersonen sind enorm wichtig“, sagt Waterstrat. So könnten Verwandte, Bekannte oder auch Arbeitskollegen die Vermittlerrolle einnehmen. „Es dauert einen Moment, bis sich der Betroffene sich traut“, sagt sie.

Der offene Lerntreff sei dabei kein „klassischer Kurs“, so Waterstrat. Es handle sich um eine „sehr kleine Gruppe, mit sehr individueller Betreuung“. Diese wird von erfahrenen Dozenten für Grundbildung und Alphabetisierung geleitet. Zunächst werde bei jedem Teilnehmer der Ist-Zustand analysiert, erklärt Waterstrat. Danach sollen das Lesen und Schreiben spielerisch geübt werden. Das kann zum Beispiel über Gesellschaftsspiele wie Memory und Scrabble passieren.

Wichtig sei, dass sich der Teilnehmer über seine eigenen Alltagsprobleme dem Lesen und Schreiben nähere, sagt Waterstrat. Die Speisekarte im Lieblingslokal, die Planung einer anstehenden Reise, Warnhinweise auf der Arbeit oder Beipackzettel für Medikamente könnten Beispiele sein, zählt die VHS-Mitarbeiterin auf. So solle sich der Lerntreff so nah wie möglich an die Lebenswirklichkeit der Teilnehmer anpassen. „Es orientiert sich daran, was passiert“, sagt Waterstrat.

Um möglichen Teilnehmern den Schritt zur Gruppe zu erleichtern, hat auch das MGH Vorkehrungen getroffen. So finde der Lerntreff in einem etwas abgelegeneren Raum im ersten Stock des Hauses an der Bremer Straße 9 statt, erzählt Daniela Gräf. Außerdem gebe es in der Gruppe keine Verpflichtungen, ergänzt Neele Waterstrat. Die Teilnahme ist kostenlos. Ab sofort solle die Veranstaltung auch durchgehend immer mittwochs angeboten werden. Auch in den Ferien, wie Daniela Gräf betont.

Der offene Lerntreff für Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben findet jeden Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus an der Bremer Straße 9 statt. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0 42 42 / 9 76 40 10 oder per E-Mail an grundbildung@vhs-diepholz.de. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig.