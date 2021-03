Beim Impfzentrum in Bassum ist es am Mittwoch teilweise zu längeren Wartezeiten gekommen (Symbolbild). (Vasil Dinev)

Am Impfzentrum des Landkreises Diepholz in der Bassumer Klinik ist es am Mittwoch zu größeren Verzögerungen gekommen. Bis zu einer Stunde hätten die Impflinge dort teilweise warten müssen, berichtet Cord Bockhop. „Das ist natürlich nicht unser Anspruch“, erklärt der Landrat, der selbst vor Ort war, um sich von dem Geschehen einen Eindruck zu machen, und der sich für die Wartezeiten entschuldigt. Viele der Impf-Berechtigten kämen oft schon eine halbe Stunde vor ihrem eigentlichen Termin. Optisch habe die Schlange auch noch größer ausgesehen, als sie eigentlich war, weil die Impflinge vorbildlich die Abstände eingehalten hätten, sagt Bockhop.

Hauptursächlich für den großen Rückstau war jedoch eine größere Personenzahl, die zusätzlich geimpft werden musste. „Das ist heute nicht gut gelaufen“, räumt Bockhop ein. Es seien gut 110 Personen zusätzlich beim Impfzentrum in Bassum aufgetaucht, als vorgesehen. Deswegen bittet der Landrat Firmen, Kitas und Schulen, die ihnen angebotenen Impf-Termine gleichmäßiger aufzuteilen, um eine weitere Staubildung am Impfzentrum zu vermeiden. „Wenn jede Firma zwei Personen am Tag mehr schickt als angekündigt, sind das bei 40 Unternehmen schnell 200 Personen mehr“, sagt er. Das sei in Summe einfach zu viel.

Insbesondere der Montag und Dienstag scheint dabei bei den Firmen wenig beliebt zu sein. „Die beiden Vormittage werden schlechter angenommen“, hat der Landrat festgestellt. „Da haben wir die größten Ausfälle.“ Bockhop appelliert daher auch noch einmal an die Betriebe, ihre Mitarbeiter gleichmäßig auf die angebotenen Impf-Termine zu verteilen und diese einzuhalten. Parallel will auch der Landkreis gucken, wie das Ganze besser gemacht werden könne.