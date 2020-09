Die Vernetzung der Leitstellen verzögert sich (Symbolbild). (Udo Meissner)

Landkreis Diepholz/Verden. Menschen, die Hilfe benötigen, landen im Landkreis Diepholz über den Notruf 112 in der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Diepholz, von wo aus alles Weitere veranlasst wird. Allein im Jahr 2019 wurden von dort aus rund 29 000 Dispositionen im Rettungsdienst (einschließlich des qualifizierten Krankentransports) vorgenommen und mehr als 2000 Feuerwehreinsätze bearbeitet. Dazu kam eine Vielzahl an Einsätzen aus sonstigen Bereichen. Um die permanente Funktionsfähigkeit und dauerhafte Ausfallsicherheit für die Arbeit in der Leitstelle zu stärken, soll diese deswegen künftig mit der Leitstelle des Landkreises Verden kooperieren. Die Realisierung der Vernetzung ist allerdings mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ins Stocken geraten, wie aus der Vorlage hervorgeht, mit der sich der Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit am kommenden Dienstag, 8. September, befassen wird. Deswegen soll die tatsächliche Umsetzung nun erst auf Ende 2021 verschoben werden.

Demnach wurden in den Monaten März bis Mai 2020 mehrere vereinbarte Termine zur Feinabstimmung der Leitstellen und der an dem Projekt beteiligten Fachfirmen abgesagt, da die Pandemie-Vorschriften keine persönlichen Treffen möglich machten. Und mögliche Videokonferenzen wurden seitens der beteiligten Fachfirmen nicht als ausreichend empfunden, erläutert die Kreisverwaltung. Außerdem hätten die zuständigen Fachdienste sowie die beiden Leitstellen während des Lockdowns den Fokus auf andere Pflichten gelegt.

Seit Juli wurden die Vorbereitungen für die Vernetzung der beiden Leitstellen aber wieder aufgenommen. Inhaltlich stehe die Vorbereitung aber noch im Kern auf dem Stand von Mitte März. „Die Umsetzung wird jetzt jedoch weiter vorangetrieben“, heißt es in der Vorlage. Auch, wenn die derzeit noch geltenden Beschränkungen der Wirtschaft nach wie vor das Vorankommen bremsen. Daher sei davon auszugehen, dass noch einige Zeit mit diversen Einschränkungen zu rechnen ist.

Die technikbasierte Vernetzung der Leitstellen soll, wie berichtet, Vorteile für beide Einrichtungen bringen. Dafür soll eine vollwertige technische Redundanz für beide Leitstellen hergestellt werden. Bei möglichen Ausfallszenarien sowie bei Spitzenbelastungen soll dadurch eine gegenseitige Unterstützung durch die Übernahme von Notrufen möglich sein. Synergieffekte beim Personaleinsatz erhoffen sich die Landkreise ebenso davon wie wirtschaftliche Vorteile. Zeitgleich sollen aber die beiden eigenen Leitstellen als Instrument der Führungsunterstützung beibehalten werden.

Alarmordnungen abgestimmt

Um die technikbasierte Vernetzung zu ermöglichen, sind bereits etliche Vorarbeiten erfolgt. So wird in beiden Leitstellen als Software die neueste Version eines Einsatzleitprogramms eingesetzt, was für die Zusammenarbeit von elementarer Bedeutung ist, wie aus der Vorlage zur „Vereinbarung über die Vernetzung der Leitstellen Diepholz und Verden“ aus diesem Frühjahr hervorgeht. Auch die Alarm- und Ausrückeordnungen für den Rettungsdienst und die Feuerwehren wurden grundsätzlich abgestimmt, um in beiden Landkreisen die Einsatzkräfte mit den gleichen Stichworten zu alarmieren. Außerdem wurde die digitale Alarmierung in beiden Landkreisen zeitgleich ausgeschrieben und so umgesetzt, dass eine Alarmierung aller Einsatzkräfte in beiden Landkreisen sowohl von der Leitstelle Diepholz als auch von der Leitstelle Verden möglich ist.

Der Zusammenschluss der beiden Leitstellen zu einem virtuellen Leitstellenverbund sollte eigentlich bereits im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen. „Aufgrund der zeitlichen Verzögerung im Frühjahr und den zu erwartenden weiteren Einschränkungen ist es sinnvoll, den geplanten Termin zur Fertigstellung der Vernetzung auf Ende 2021 zu verlegen“, heißt es seitens der Verwaltung. Diese Einschätzung werde auch vom Landkreis Verden geteilt.



Der Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit des Landkreises Diepholz tagt am Dienstag, 8. September, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck, Sulinger Straße 7. Neben der Vernetzung der Leitstellen steht unter anderem auch ein Sachstandsbericht zur Corona-Pandemie aus Sicht des Bevölkerungsschutzes auf der Tagesordnung. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 16 Uhr.