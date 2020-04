Das Pflegeheim Haus am Deichfluss in Moordeich organisiert Skype-Konferenzen zwischen Bewohnern und Angehörigen, um den Kontakt zur Außenwelt aufrecht zu erhalten. Das Angebot könnte auch nach der Corona-Krise fortbestehen. (FR)

Mit der Isolation wächst auch die Einsamkeit. Besonders betroffen von den Einschränkungen durch die Corona-Krise sind ältere Menschen, die Kontakte weitestgehend vermeiden sollen. In Pflegeeinrichtungen ist Besuch bundesweit untersagt – so dürfen auch die Bewohner des Hansa-Pflegezentrums in Brinkum ihre Angehörigen vorerst nicht sehen. „Wir möchten den Einschränkungen im Alltag unserer Bewohner etwas Positives entgegensetzen“, sagt Johannes Heger, der Leiter der Pflegeeinrichtung.

Daher seien Angehörige und Freunde der Bewohner dazu aufgerufen, zu Stift und Papier zu greifen und einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben. „Gerne kann auch in jeglicher Form gemalt werden und sich Kinder oder Enkelkinder als Künstler betätigen“, heißt es von der Einrichtung. Die Briefe und Bilder können entweder per Post an die Weyher Straße 162 gesendet oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Wer lieber in der digitalen Welt bleibt, kann eine E-Mail an die allgemeine Einrichtungsadresse pz.brinkum@hansa-gruppe.info senden. Alle Sendungen sollen an die Adressaten weitergeleitet und bei Bedarf vorgelesen werden. Die Mitarbeiter arbeiten zusammen mit den Bewohnern an der Beantwortung der Post.

Skype-Chat mit der Familie

Kommunikation mit Angehörigen ist jetzt wichtiger denn je, sagt Katja Schauland, die Leiterin des sozialen Dienstes im Moordeicher Haus am Deichfluss. Doch wie soll das gehen, wenn die Bewohner keinen Besuch empfangen dürfen? Die Antwort der Pflegeeinrichtung lautet Videochat. „Hallo, Inge, ich kann dich sehen. Siehst du mich auch?“, war die freudige Reaktion von Frau Z., die als Erstes Skype mit ihrer Familie in der Seniorenresidenz testete. Ihrem Ehemann sei ebenfalls die Begeisterung anzusehen gewesen, berichtet Schauland. „Wie kommst du in dieses Ding?“, war die erste Frage an seine Tochter. Die Situation, die Tochter und deren Familie auf einem Bildschirm zu sehen, war für Herrn Z., der an Demenz erkrankt ist, ungewohnt. „Skype ist nicht nur für unsere Bewohner eine neue Erfahrung, sondern auch für mich“, gesteht Schauland und sagt weiter: „Es sind sehr berührende Begegnungen, die ich in den letzten Tagen in den ‚Skype-Stunden‘ erlebe.“ Die Freude in den Gesichtern überwiege, und doch bleibe kaum ein Auge dabei trocken. „Vielen fehlt die körperliche Nähe, in diesen schweren Zeiten, in denen alle sozialen Kontakte heruntergefahren werden“, weiß Schauland.

Die Bewohner, im Besonderen die kognitiv eingeschränkten Menschen, spüren die Corona-Krise sehr deutlich, sagt sie. Die Skype-Stunden würden helfen, das Gefühl des Verlassenseins zu mindern. Tatsächlich könnte es ein regelmäßiges Angebot im Haus am Deichfluss werden, auch nach der Corona-Krise – zum Beispiel für Angehörige, die weiter weg wohnen und nicht so oft zu Besuch kommen. Die Idee der Skype-Stunden färbte auch auf andere Häuser der Specht und Tegeler Seniorenresidenzen in Sulingen und Bremen ab, berichtet Schauland.

Angehörige, die das Angebot nutzen wollen, können sich telefonisch in der Verwaltung melden, um einen Skype-Termin auszumachen. Derzeit heißt es wochentags täglich von 15-17 Uhr im Haus am Deichfluss: Skypen gegen die Corona-Krise.

Seit vier Wochen gilt in den Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Diepholz ein Betretungs- und Besuchsverbot. Das ist laut Ulrike Hirth-Schiller vom DRK für die Bewohner und auch für die Mitarbeiter eine äußerst schwierige Zeit. „Der fehlende Kontakt zur Familie, die fehlenden Veranstaltungen und die fehlende Teilnahme am Leben macht vielen von unseren Bewohnern die Zeit lang. Einsamkeit macht außerdem traurig und unsicher“, sagt Hirth-Schiller. Und weiter: „Immer häufiger werden die Mitarbeiter mit der Frage konfrontiert, ob uns denn alle schon vergessen hätten.“ Gerade vor dem Osterfest sei der fehlende Kontakt zu den Liebsten besonders spürbar gewesen.

Und deshalb hatte sich das Deutsche Rote Kreuz von der Kita Holzwurm dazu inspirieren lassen, eine kunterbunte Steinesammlung zu starten. Das DRK rief Familien deshalb vor Ostern dazu auf, selbst Steine zu bemalen, zu beschriften oder zu gestalten. Die bunten Steine sollten vor den DRK-Seniorenheimen in Barrien, Syke, Barnstorf und Bruchhausen-Vilsen abgelegt werden als Osterüberraschung.