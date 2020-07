Die Mehrwertsteuersenkung ist bis Ende des Jahres befristet. Einige Unternehmensvertreter im Nordkreis halten dies für zu kurz. (BORIS ROESSLER/DPA)

Landkreis Diepholz. Die Corona-Pandemie stellt die ganze Welt regelrecht auf den Kopf. Sie hat nicht nur Einfluss auf die Gesundheit, sondern auch auf die Wirtschaft, die trotz vieler Lockerungen mit immensen Einbußen zu kämpfen hat. Nun will die Bundesregierung wieder Schwung in die Konjunktur bringen und hat daher seit dem 1. Juli die Mehrwertsteuer, zumindest bis zum Jahresende, von 19 auf 16 sowie von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Mit der Senkung soll vor allem den Menschen ein zusätzlicher Anreiz zum Kauf gegeben werden. Im Nordkreis sehen die Gewerbetreibenden die Senkung jedoch skeptisch, bislang sind dadurch kaum Verbesserungen zu merken.

„Ob die Senkung etwas bringt, lässt sich pauschal schwer sagen“, sagt etwa Carsten Hauch, erster Vorsitzender der Leester Werbegemeinschaft. Es sei branchenabhängig, wo sich die Senkung bemerkbar mache. Bei teureren Investitionen werde sich sicherlich ein größerer Effekt zeigen, vermutet Hauch.

Der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft Syke, Florian Kastner, hält die Mehrwertsteuersenkung für sinnvoll – zumindest, wenn diese auch an den Verbraucher weitergegeben wird. Dennoch entstehe gerade für kleinere Gewerbetreibende dadurch auch mehr Arbeit. Insbesondere, dass die Senkung so kurzfristig entschieden und umgesetzt wurde, sei für viele Unternehmen schwierig. Vor allem die Umstellung jetzt in der Anfangszeit und dann wieder in einem halben Jahr, wenn die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird, bedeutet Mehrarbeit. Einzelne Preisausschreibungen zu ändern, sei ein immenser Aufwand, sagt Kastner. „Mehr Vorbereitungszeit wäre sinnvoll gewesen.“ Des Weiteren hat er sich einen längeren Zeitraum als nur das halbe Jahr erhofft, denn dann würde sich seiner Meinung nach eine Senkung vermutlich mehr lohnen. Ob nun der Konsum angekurbelt wird, kann Kastner nicht sagen, denn: „Größere Anschaffungen sind bei Verbrauchern oft nicht möglich“, weil viele durch Kurzarbeit oder andere Corona-Auswirkungen ja auch finanzielle Einbußen haben.

Alle Branchen betroffen

„Viel Arbeitsaufwand mit wenig Wirkung“, sagt auch Volker Twachtmann, erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), zur Mehrwertsteuersenkung. Für lokale Unternehmen findet er da die Idee der Konsum-Gutscheine besser: „Damit könnte man die Konjunktur zielgenauer und schneller anregen.“ Mit der Senkung habe Twachtmann nicht gerechnet, eher mit der überlegten Abschaffung des Solidaritätsbeitrages. Er hofft, dass die jetzige Lösung zu außerplanmäßigen Investitionen in den nächsten Monaten führt und so Unternehmen hilft. „Sechs Monate sind ausreichend. Viel länger macht keinen Sinn, wenn man einen Schub auslösen will“, sagt er. Positiv sei, dass die Mehrwertsteuersenkung alle Branchen betrifft. Dennoch glaubt Twachtmann nicht, dass es im Alltag einen starken Kaufanreiz gibt.

Der erster Vorsitzender des Weyher Gewerberings, Frank Rother, vermutet, dass die Senkung „dem Handel keinen Rückenwind geben“ wird. Er habe sich erhofft, dass Branchen wie etwa die Gastronomie oder der Einzelhandel die entstandenen Einbußen ausgleichen könnten. Daher hätte er es sinnvoller gefunden, wenn die gesenkten Prozente auch beim Handel bleiben würden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Kaufanreiz ist, eventuell nur bei größeren Summen“, sagt Rother. Einen positiven Aspekt sieht er darin, dass Geringverdiener bei alltäglichen Einkäufen, wie Lebensmitteln, ein bisschen sparen können.

Auch Lars Gudat, erster Vorsitzender der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), sieht in der Mehrwertsteuersenkung einen deutlichen Aufwand für kleine und große Unternehmen. Er berichtet, dass er nun nicht nur die eigenen Rechnungen kontrollieren müsse, sondern auch die eingehenden Rechnungen. Gudat vermutet, dass es viele Korrekturrechnungen geben wird und weiter: „Ich glaube, das war ein Schnellschuss.“ Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags hätte er hingegen „einfacher und besser gefunden“.

Für wenig sinnvoll hält auch der größte Teil der Mitglieder der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (Wir) die Mehrwertsteuersenkung, wie Maik Bandorski, erster Vorsitzender der Wir, mitteilt. Kritisch sehen die Bassumer zum einen die kurzfristige Planung und zu schnelle Umsetzung, zum anderen den großen technischen Aufwand der elektronischen Datenverarbeitung für dieses halbe Jahr. „Die Frage ist, ob kleinere Betriebe die Senkung auch weitergeben und ob es sich lohnt. Ich glaube, größere Betriebe haben vielleicht weniger Probleme“, vermutet Bandorski. Die Idee an sich hält er für nicht schlecht und den Hintergedanken für logisch. Trotzdem findet auch er den festgelegten Zeitraum der Senkung zu kurz: „Ein halbes Jahr geht so schnell vorbei“, sagt er. Einen Zeitraum von zwei Jahren hätte Bandorski für effektiver gehalten, weil es sich dann mehr lohnen würde und auch eine längerfristige Planung möglich wäre.

Händler monieren Aufwand

Einen längeren Zeitraum für die Mehrwertsteuersenkung hätte sich auch Sandra Habelmann von dem Modeunternehmen Meyer's Mode, das zwei Filialen in Brinkum sowie Syke hat, gewünscht. „Für jeden Händler ist das ein riesen Aufwand – vor allem für den kurzen Zeitraum“, sagt Habelmann. Zudem werde derzeit ohnehin durch den Saisonwechsel sehr viel reduziert angeboten. Für die neuen Waren sei die Senkung relevant und diese wolle man auch an den Kunden weitergegeben, berichtet sie. Für die Kunden ist das allerdings nicht so sichtbar, da die Auszeichnungen extrem aufwendig sind. Das liege daran, dass jedes einzelne Teil eine eigene Nummer hat und separat ausgezeichnet werden müsse, erklärt Habelmann. Auch für die Buchhaltung entsteht aktuell wesentlich mehr Arbeit. Einen verstärkten Kaufimpuls sieht sie durch die Senkung derzeit noch nicht. „Im Moment müssen wir noch abwarten, wie sich das alles entwickelt“, sagt sie. Auch von Seiten der Kunden habe es bislang noch keine Nachfragen dazu gegeben.

Als ein Verkaufsargument hält auch Stephan Wöhlke, Geschäftsführer der Wöhlke Möbelmanufaktur in Brinkum, die Mehrwertsteuersenkung nicht, die er eins zu eins an seine Kunden weitergibt. „Der gewünschte Effekt kommt glaube ich nicht bei rum“, sagt er. Zudem gebe es dadurch viel Arbeit mit Systemen, damit alles gesetzeskonform läuft. Er vermutet, dass es auch beim baldigen Rückwechsel eventuell zu Diskussionen mit Kunden kommen kann. „Ich glaube, bei uns wird der Umsatz nicht viel angekurbelt. Wir haben zwar deutlich mehr Anfragen als letztes Jahr zu dieser Zeit, aber dies liegt nicht an der Senkung, sondern daran, dass viele Leute zum Beispiel nicht in den Urlaub fahren und dann das Budget haben“, vermutet Wöhlke. Die ganze Senkung sei ein „Höllen-Aufwand“, der laut Wöhlke wohl nicht richtig durchdacht wurde: „Durch den verursachten Aufwand entstehen zusätzliche Kosten.“

Henning Harms, Verkaufsberater im Autohaus Hinrichsen in Brinkum, berichtet dagegen von positiven Erfahrungen durch die Senkung der Mehrwertsteuer: „Momentan ist recht viel los, auch schon in der letzten Woche“, sagt er. Manchmal seien die Kaufentscheidungen der Kunden spontan, aber eher länger geplant – sie würden dann die Mehrwertsteuersenkung nutzen. „Gerade in der Branche ist das sinnvoll. Es bringt mehr als die Prämie für Elektroautos“, sagt er. Die Preislisten seien schon bei den Herstellern geändert worden, sodass für das Autohaus kein größerer Aufwand entstehe. Und das System passe vieles automatisch an, so Harms.