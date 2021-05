Auch für viele Menschen im Landkreis Diepholz ist die Steuererklärung für das Corona-Jahr 2020 verpflichtend. (Benjamin Nolte/DPA)

Landkreis Diepholz. Wie jedes Jahr steht sie auch 2021 wieder an: Die Steuererklärung, die für viele wohl ein lästiges Übel ist, das gerne auch mal aufgeschoben wird. Auch längst nicht jeder macht sie, da sie in der Regel für die meisten nicht verpflichtend ist. Doch das ist in diesem Jahr für viele durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr anders. Wer 2020 mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bezogen hat, ist dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Entsprechend groß ist der Bedarf nach professioneller Unterstützung und damit auch die Nachfrage nach Steuerberatern.

Noch relativ ruhig ist es in der Kanzlei von Gerd-Dieter Behn aus Weyhe. „Das wird auf jeden Fall noch mehr werden. Wir sehen das ja bei den Lohnanträgen der Firmen, wie viele Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld beziehen“, vermutet der Steuerberater. Auch andere Kanzleien im Norden des Landkreises Diepholz haben derzeit mehr Arbeit als sonst zu tun. Viele Nachfragen insbesondere zur Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen hat auch Henning Beneke, Steuerberater aus Stuhr, bereits verzeichnet. Vermehrt ginge es dabei auch um die Steuererklärung. Oftmals kämen die Anfragen von Menschen, die sonst auch schon ihre Steuererklärung gemacht hätten, jetzt aber sagen würden, es werde ihnen zu viel.

Dass Menschen, die vorher gar keine Erklärung gemacht haben, auf einmal dazu übergehen, damit rechnet Thilo Nesnidal, Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Unitax Wirtschaftstreuhand in Weyhe, jedoch nicht: „Leute, die bisher nichts mit dem Finanzamt zu tun hatten, sind jetzt verpflichtet dazu. Das sind die Arbeitnehmer, für die bei einer Steuererklärung erfahrungsgemäß in den letzten Jahren eh nicht viel bei rumgekommen wäre und die es deshalb direkt gelassen haben. Ich glaube, dass dieser Personenkreis das aussitzen wird.“

Dabei ändert sich durch das Kurzarbeitergeld vom Aufwand her bei der Steuererklärung nur wenig, wie Behn erklärt: „Selbst mit Kurzarbeitergeld ist die Steuererklärung recht einfach gemacht. Im Grunde ist das nur eine Zahl, die dazu kommt.“ Das Kurzarbeitergeld werde in der Steuererklärung ähnlich wie das Krankengeld angegeben. „Es hat in der Berechnung genau die gleiche Wirkung“, erklärt Behn.

Neben Kurzarbeit gibt es auch noch andere Faktoren durch die Corona-Krise, die Einfluss auf die Steuererklärung in diesem Jahr haben. So kann unter anderem auch die Arbeit im Homeoffice mit angegeben werden. Dafür wurde extra eine Home-Office-Pauschale eingerichtet. Pro Tag können fünf Euro angerechnet werden, maximal dürfen 120 Tage geltend gemacht werden. Die dadurch zusammenkommenden 600 Euro werden jedoch mit dem Werbekostenfreibetrag in Höhe von 1000 Euro verrechnet. Gerd-Dieter Behn sieht in diesem Fall bei vielen Arbeitnehmern aber keinen Anlass für eine Steuerminderung – erst über dem Freibetrag gebe es Rückzahlungen, erklärt der Steuerberater. Fahrtgeld kann an den Homeoffice-Tagen dafür nicht geltend gemacht werden; nur eines von beidem ist möglich. „Die restlichen Büro-Tage kann man sich anrechnen lassen“, sagt Behn. Das gelte auch, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. „Das sind Kosten, die entstanden sind und auch weiter nicht wegfallen“, betont Behn.

Ausgaben für Büromaterialien wie etwa Zettel und Stifte fallen mit in die Homeoffice-Pauschale und können nicht extra mit angegeben werden. Sollte am heimischen Arbeitsplatz extra für das Homeoffice zum Beispiel ein neuer Bürostuhl angeschafft worden sein, könne dies in der Regel nicht über die Steuererklärung angerechnet werden. Behn rät daher dazu, mit dem Arbeitgeber über eine mögliche Kostenrückerstattung zu sprechen.

Der formelle Ablauf der Corona-Steuererklärung ist laut Behn einfach. Bedenken hat der Steuerberater aber in anderer Hinsicht: „Leider muss man sich darauf einstellen, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Erstattung kommt“, sagt er. „Für viele sind das aber feste Einnahmen gewesen, mit denen sie seit Jahren rechnen.“ Möglich seien dieses Mal sogar Nachzahlungen. „Das wird schwer für die Leute, die durch das Kurzarbeitergeld eh finanziell schlechter stehen“, sagt Gerd-Dieter Behn. Er rät daher, sich rechtzeitig auf die Steuererklärung und mögliche Nachzahlungen vorzubereiten, damit es später zu keinen bösen Überraschungen kommt.

Eine große Verunsicherung erkennt auch der Weyher Peter Gesell, der Geschäftsführer einer Bremer Steuerberatungskanzlei ist. „Viele haben Angst, weil sie wegen Kurzarbeitergeld möglicherweise Nachzahlungen leisten müssen“, hat er festgestellt. Oft werde diesbezüglich in seiner Kanzlei angerufen. Gesell versucht aber auch zu beruhigen: „Das trifft zum Teil zu, aber wenn die Kurzarbeit erst Mitte des Jahres begann, wurde für die ersten Monate zu viel Lohnsteuer gezahlt.“ Das könne sich gegenseitig aufheben. „Man muss nicht direkt zum Steuerberater, sondern kann auch online berechnen, was am Ende raus kommt“, sagt er.

Zur Sache

Abgabe bis 31. Juli

Kurzarbeitergeld ist eigentlich eine steuerfreie Lohnersatzleistung. Allerdings unterliegen diese Leistungen dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass der Steuersatz durch gewisse steuerfreie Einkünfte erhöht werden kann. Wer die Steuererklärung nicht rechtzeitig oder gar nicht abgibt, muss möglicherweise mit Verspätungszuschlägen rechnen. Die Abgabefrist der Einkommensteuererklärung für 2020 endet am 31. Juli dieses Jahres. Bei Fragen zur Steuererklärung können auch die Arbeitnehmerkammer oder Lohnsteuerhilfe-Vereine kontaktiert werden.