Bis zu 100 000 Tonnen Asphalt jährlich werden in dem Werk des Unternehmens in Dreye produziert. (Fotos: Vasil Dinev)

Weyhe-Dreye. Es zischt, es klickt und es rumst manchmal ein bisschen. Am Ende rauscht das Endprodukt tonnenweise in die bereitstehenden Laster. In der Luft liegt der typische Geruch einer Straßenbaustelle – kein Wunder, hier wird das produziert, was neben Beton der wichtigste Bestandteil einer Straße ist: Asphalt. Zu Hochzeiten sind es bis zu 2000 Tonnen täglich oder rund 100 000 Tonnen im Jahr. Die Mengen sind nicht gleich. Mathias Schoen nennt das Geschäft „diskontinuierlich“. Das Rauf und Runter kennt er schon lange, denn Schoen ist Geschäftsführer von Hansa Asphalt in Dreye.

Fünf Mitarbeiter wickeln dort die Produktion ab. Sie hat ein bisschen was von Fünf-Sterne-Kochen, denn Asphalt ist nicht gleich Asphalt. Für nahezu jeden Zweck gibt es eine spezielle Rezeptur sowie unterschiedliche Zutaten. Sie werden im Werk an der Industriestraße vollautomatisch gemischt. Dafür ist jedes einzelne Rezept gespeichert. Der Steuerstand, Typ 21. Jahrhundert, besteht aus mehreren Computerbildschirmen mit Animationen. Das wiederum hat ein bisschen was von Computerspiel.

Draußen auf den Förderbändern, auf dem Turm mit den Silos und unten am Boden geht es nicht ohne Staub und Lärm. Geschäftsführer Schoen weist mit der Hand nach oben. „Unsere Silos haben eine Lagerkapazität von 500 Tonnen“, sagt er. Vom Steuerstand aus wacht der Mischmeister darüber, dass jedes Produkt kontinuierlich 180 Grad hat. Mit dieser Temperatur wird es auf die wartenden Laster verladen und zu den Baustellen gebracht, um es in die Straße einzubauen. Die Asphaltproduktion und -verarbeitung sei ein thermischer Prozess, erklärt Schoen: Das Material kühle ab und werde dadurch hart. Im Gegensatz dazu komme es bei Beton zwischen Zement und Kies zu einer chemischen Reaktion.

Auf dem Platz rund um die Asphalt-Mischanlage lagern zahlreiche unterschiedliche Rohstoffe. Einige der Boxen sind überdacht, um Regenwasser und Feuchtigkeit möglichst fernzuhalten. In anderen Boxen liegen die Rohstoffe für das neue Endprodukt unter freiem Himmel. Schoen zeigt auf einen der Haufen und erklärt den Sinn: „Das ist Recyclingmaterial aus dem Straßenbau. Ohne das können wir nicht arbeiten.“ Der Grund dafür sei, dass das für die Asphaltproduktion wichtige Bitumen, dessen Basis Erdöl ist, teuer ist. Deshalb wird der Bitumen aus dem benutzten Material herausgelöst.

Lagerhaltung ist laut Schoen in der Asphaltproduktion unerlässlich – aus witterungstechnischen Gründen. Der Hansa-Asphalt-Geschäftsführer erklärt: „Bei Frost arbeiten die Gruben nicht, die uns mit Rohstoffen versorgen.“ Dies sei bei den Endkunden anders: Sie benötigen praktisch das ganze Jahr über Nachschub. Erst kürzlich habe Hansa Asphalt rund 6000 Tonnen zum Einbau in die B 214 in den Landkreis Nienburg geliefert.

Wie eine Straße, so ist Schoen mit seinen Produkten ebenfalls fest verbunden. Dies gilt nicht nur für den Asphalt, sondern auch für Hansa Beton gleich nebenan. Hansa Asphalt ist Teil der Winkler-Unternehmensgruppe und Schoen ist einer von zwei Geschäftsführern von Hansa Asphalt sowie der Holding. Das Erbe hat er von seinem Vater übernommen, der sich einst als Gesellschafter in die Gruppe eingekauft hatte. Für Schoen fing das Leben zwischen Asphalt und Beton mit einem Ferienjob 1989 als Laster-Fahrer im Unternehmen an. Bevor er Geschäftsführer wurde, studierte er Jura. Die Prüfungen für beide Staatsexamen legte er erfolgreich ab.

Als der junge Mann anfing, die Laster durch die Gegend zu fahren, gab es die alte Anlage von Hansa Asphalt seit fast 20 Jahren – sie war 1972 errichtet worden. Von ihr, so Schoen, stehe nur noch der Stahlbau. „Unsere Anlage ist in den vergangenen zehn Jahren einmal komplett durchsaniert worden“, sagt der Geschäftsführer. Dadurch sei Hansa Asphalt in der Lage, die strengen Abgasvorschriften einzuhalten. „Darauf achten die Behörden peinlich genau“, erklärt Schoen.

Nicht ohne Stolz hebt er hervor, dass Hansa Asphalt eines der letzten freien Mischwerke in Norddeutschland ist: „Wir sind nicht konzerngebunden, sondern ein reiner Familienbetrieb.“ Sich im Markt zu behaupten, sei heute wichtiger, denn je. Denn für kleine und große Anbieter gilt: Sie sind größtenteils von der öffentlichen Hand abhängig.