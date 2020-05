Um vier Auffahrunfälle hat sich die Polizei am Montag auf der A1 nahe Brinkum kümmern müssen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag hat es auf der Autobahn 1 am Montag zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum vier Auffahrunfälle gegeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Zunächst musste gegen 7 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Wuppertal sein Auto am Stauende bis zum Stehen abbremsen. Der folgende Fahrer eines Vans, ein 26-Jähriger aus dem Kreis Borken, übersah den stehenden Wagen und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das Heck auf. An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden, den die Beamten auf 1300 Euro schätzen. Nach diesem Zusammenstoß kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Der zweite Unfall passierte um 9.10 Uhr im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Brinkum. Ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland war mit seinem Auto unterwegs zur Auffahrt auf die A1 in Richtung Hamburg und fuhr aufgrund des auch hier herrschenden, stockenden Verkehrs auf das Fahrzeug einer 65-Jährigen aus dem Kreis Diepholz auf. Die Frau klagte im Anschluss über Schmerzen im Nacken. Der dort entstandene Schaden wird auf 5000 Euro beziffert.

Unfall Nummer drei ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Ein 29-jähriger Osnabrücker musste sein Auto verkehrsbedingt auf dem mittleren Fahrstreifen abbremsen. Der folgende Fahrer eines Kleintransporters, ein 58-Jähriger aus dem Kreis Osnabrück, registrierte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde der vierte Auffahrunfall aufgenommen, heißt es weiter in der Polizeimeldung. Ein 65-jähriger Bremer musste seinen Wagen abbremsen, was ein 25-jähriger Delmenhorster zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Der Schaden hier: geschätzte 4000 Euro.

Alle Unfälle passierten in Fahrtrichtung Hamburg, wo die Geschwindigkeit aufgrund der nahen Baustelle an der Ochtum-Brücke und der geänderten Verkehrsführung bereits reduziert ist. Bei höherem Verkehrsaufkommen ist in diesem Bereich mit Stockungen im Verkehrsfluss beziehungsweise Staubildung zu rechnen, worauf mit entsprechenden Verkehrsschildern auch hingewiesen wird. Die Beamten der Autobahnpolizei appellieren an die Verkehrsteilnehmer und fordern zur aufmerksameren Teilnahme am Straßenverkehr auf. Gerade in Bereichen, in denen auf Baustellen und mögliche Gefahren hingewiesen und die Geschwindigkeit reduziert wird, ist mit plötzlichen Bremsmanövern vorausfahrender Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass der Sicherheitsabstand zwingend eingehalten werden sollte. Die beschriebenen Passagen sollten mit ständiger Bremsbereitschaft durchfahren werden.

Unfallstelle selbst räumen

Sollte es dennoch zu einem Verkehrsunfall gekommen und die beteiligten Fahrzeuge noch fahrbereit sein, so ist die Unfallstelle zu räumen. Es wird geraten, die Autobahn mit den Fahrzeugen an der nächsten Anschlussstelle zu verlassen oder einen Parkplatz aufzusuchen. Die Unfallaufnahme kann problemlos auch dort erfolgen. Der Stau, der sich bei einem Verbleiben an der Unfallstelle bilden könnte, könnte weitere Unfälle provozieren. „Bei Auffahrunfällen im Stau beziehungsweise am Stauende sind häufig weitaus schlimmere Folgen als bloßer Sachschaden zu beklagen“, teilt die Polizei weiter mit.