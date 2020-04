In Sudweyhe ist am 19. März ein Kleinwagen abgebrannt. Das Feuer griff auf den Anbau eines Wohnhauses über. (Feuerwehr)

Sudweyhe, Kirchweyhe, Lahausen und wieder Sudweyhe: Vier Mal brannten Autos im Monat März an verschiedenen Orten in der Gemeinde Weyhe. Zusammenhänge sind möglich, sagt Polizeisprecher Thomas Gissing, allerdings im Fall der vier abgebrannten Elektroautos eher nicht. In drei Fällen könnte es damit aber das Werk eines Feuerteufels sein.

Donnerstag, 19. März: Es ist 4.25 Uhr, als die Feuerwehren aus Sudweyhe und Dreye in die Straße Bruchweiden in Sudweyhe ausrücken müssen. Als sie dort ankommen, brennt ein Auto dort bereits lichterloh. Noch dazu: Die Flammen greifen auf den Anbau eines Wohnhauses über. Die Bewohner können das Haus noch rechtzeitig verlassen, niemand wird verletzt.

Danach passiert erst einmal nichts – bis zum Sonntag, 29. März: Es ist etwa 6.22 Uhr, als der Alarm wegen vier brennender Elektrofahrzeuge beim Paketdienstleister DHL in Kirchweyhe ausgelöst wird. Retten lässt sich an den vier Autos, die nebeneinander standen, nichts mehr. Den Schaden schätzen die Polizeibeamten auf etwa 200 000 Euro. Die Ursache: „Unsere Sachbearbeiter tendieren zu einem technischen Defekt“, sagt Gissing. Gehakt haben könnte es zwischen Fahrzeug und Ladestation. Ein Gutachter habe sich die Sache schon mal angeschaut, „das Gutachten ist aber noch offen“.

Vorsätzliche Brandstiftung

Der Fall mit den Elektroautos fällt aus der Reihe, nicht so die beiden Brände vom Montag, 30. März, und Dienstag, 31. März. Wieder brennt ein Auto, das an einem Haus steht, dieses Mal auf einem Reiterhof in Lahausen. Auch steht das Fahrzeug komplett in Flammen, als die Feuerwehren Lahausen und Kirchweyhe nach der Alarmierung um 0.30 Uhr eintreffen. Dort greift das Feuer nicht auf das angrenzende Gebäude über. Auffällig hier: In unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug macht die Polizei ein weiteres Auto ausfindig, das Brandspuren an zwei Reifen hat.

Auch beim Feuer am Tag danach – am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr – brennt ein Auto, das vor einem Haus an der Straße Achtern Busch in Sudweyhe steht. Auch dort kann das Gebäude vor den Flammen bewahrt werden, auch dort finden sich Brandspuren an einem zweiten Fahrzeug, das der Besitzer samt Anhänger noch rechtzeitig zur Seite fahren kann. „Hier hatte der Brandbeschleuniger den Pkw nicht in Brand gesetzt“, teilt die Polizei seinerzeit mit. Ab hier sagt sie klar, dass wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt wird.

Mutwillige Tat

Insbesondere bei den Fällen vom 30. und 31. März geht die Polizei davon aus, dass die Brände „mutwillig“ gelegt wurden, so Gissing. „Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um denselben Täter handelt.“ Ebenso der Verdacht, dass der Vorfall vom 19. März ebenso dazugehört. Der Täter könne ein einzelner oder eine Gruppe sein. Weil die Ermittlungen noch laufen, ist ebenso unklar, ob es sich bei den Brandstiftungen um gezielte Angriffe handelt.

Dass die Tatorte relativ weit auseinander liegen, findet Gissing, spricht dagegen. „Es spricht dafür, dass es willkürlich ist.“ Das betrifft auch die Automodelle. Mal ist es ein Kleinwagen, mal ein VW Passat, also kein bestimmter Fahrzeugtyp. An vergleichbare Fälle kann Gissing sich nicht erinnern und er kann in seiner Dienstzeit „schon relativ lange zurückdenken“, wie er sagt. Um der Aufklärung der Taten näherzukommen, bittet die Polizei weiterhin um Hinweise. Jede Beobachtung könne hilfreich sein im Puzzle, so Gissing. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 04 21 / 8 06 60 melden.