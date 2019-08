Die Polizei sucht Zeugen im Fall der beschädigten Autos in Dreye (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Die Polizei ist am Sonnabend um 1.12 Uhr über zwei randalierende Jugendliche im Dammweg in Dreye informiert worden. Vor Ort zeigte sich laut Polizei, dass durch die bislang unbekannten Täter vier geparkte Autos beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04 21/ 8 06 60 bei der Polizei in Weyhe melden.