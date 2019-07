Zwei der drei Fahrspuren der A 1 waren während des Einsatzes gesperrt. (Feuerwehr)

Stuhr. Vier Lastwagen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A 1 Richtung Hamburg ineinander geschoben worden, zwei Fahrer wurden dabei verletzt. Wie Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena mitteilte, war die Feuerwehr Groß Mackenstedt mit dem Stichwort „Auslaufende Betriebsstoffe“ alarmiert worden. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum war es vor der Baustelle zu einem Stau gekommen. Dies hatte wohl ein Lkw-Fahrer übersehen, wie Tümena schildert, und war in das Stauende gefahren. Eingeklemmt worden sei keiner der Fahrer. Der Fahrer des auffahrenden Lkw klagte jedoch über Schmerzen im Rücken und wurde rückenschonend gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Ein weiterer Fahrer trug Verletzungen davon.

An einem der Fahrzeuge traten zudem Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehrleute streuten die Flüssigkeit mit Bindemittel ab und nahmen sie auf. Für die Dauer des Einsatzes waren zwei der drei Fahrspuren der A 1 gesperrt. Aufgrund der hohen Temperaturen erlitt eine Einsatzkraft einen Kreislaufzusammenbruch. Der Einsatz war für die Wehr nach rund zwei Stunden beendet.