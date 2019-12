Vor wenigen Monaten stellte der Weyher Bürgerbus-Verein sein Werbekonzept vor. Die Kampagne war von Erfolg gekrönt. (Janina Rahn)

Weyhe. Im Sommer hat der Bürgerbusverein Weyhe eine groß angelegte Werbekampagne zur Gewinnung von neuen Fahrerinnen und Fahrern gestartet. Heute hat das Fahrerteam vier Neue in seinen Reihen und einigen stehen – nachdem sie eine Probefahrt mit einem der Busse absolviert haben – quasi in den Startlöchern. „Insgesamt war die Kampagne ein voller Erfolg“, zog die erste Vorsitzende Regine von Larcher jetzt ein erstes Resümee.

Nach dem Start der Werbeaktion Mitte August mit Bauzaunbannern, Flyern, Plakaten und Auslage der neuen Fahrpläne sowie einer Pop-Up-Anzeige auf der Homepage stellte sich noch am selben Tag der Erfolg ein, indem sich erste Interessenten beim Bürgerbusverein meldeten. „Ganz wichtig für uns war und ist jedoch die direkte Ansprache“, so Regine von Larcher in einer Pressemitteilung, und so habe man kurze Zeit später mit einem Werbestand auf dem Wochenmarkt begonnen und auch auf dem Herbstmarkt in Kirchweyhe waren Vereinsmitglieder aktiv.

Nach einer Winterpause stehen im Frühjahr 2020 weitere Aktionen zur Gewinnung zusätzlicher Fahrerinnen und Fahrer an, um den Betrieb des Bürgerbusses Weyhe auch in Zukunft in bewährter Qualität gewährleisten zu können. Daneben will der Verein weitere Schwerpunkte setzen auf die Pflege und Anerkennung seines Fahrpersonals. „Wir planen einen Workshop zur Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes mit allen unseren Fahrerinnen und Fahrern mit Unterstützung eines externen Moderators“, so Vorsitzende von Larcher abschließend. Vorplanungen und erste Gespräche dazu sind für Januar 2020 terminiert.