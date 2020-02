Vier Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Auf der Stuhrer Landstraße in Stuhr sind bei einem Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr vier Menschen verletzt worden. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, fuhr ein 50-Jähriger Autofahrer hinter einer 38-Jährigen, als diese vor dem Abbiegen verkehrsbedingt halten musste. Das erkannte der 50-Jährige zu spät und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Beide Fahrer und zwei mitfahrende Kinder wurden dabei leicht verletzt. Bei dem 50-Jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden an beiden Autos wird auf 6000 Euro geschätzt.