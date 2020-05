Eine Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). (Björn Hake)

Weyhe. Zu einem Unfall mit vier Verletzten ist es am Dienstagvormittag auf der Lahauser Straße in Weyhe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 11.50 Uhr eine 84-jährige Autofahrerin unterwegs, als sie nach bisherigem Ermittlungsstand auf den Wagen eines vor ihr fahrenden Ehepaares auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der 84-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen einer 67-Jährigen. Sowohl das Ehepaar (68 und 72 Jahre alt) als auch die 67 Jahre alte Weyherin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die 84-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 9000 Euro geschätzt.