Zunächst alarmiert konnte der Rettungshubschrauber seinen Landeanflug abbrechen (Symbolbild). (Rainer Jensen/dpa)

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 (Ortsumgehung Brinkum) am Freitagmittag gegen 13.55 Uhr verletzt worden, zwei davon schwer. Es brannten Autos, ein Rettungshubschrauber konnte aber wieder abrücken.

Der Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren, passierte an der Einmündung zur Bundesstraße 6. Das teilt die Feuerwehr Stuhr mit. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs der Feuerwehr brannte kein Fahrzeug mehr. Es war bereits von einem Ersthelfer mit einem Feuerlöscher gelöscht worden. Es bestätigte sich aber, dass ein Mensch in einem der beteiligten Wagen eingeklemmt und schwer verletzt war. Er wurde von einer Feuerwehrfrau der Feuerwehr Groß Mackenstedt versorgt, die zufällig am Unfall vorbeigekommen war.

Nachdem der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen eingetroffen war, übernahm dieser die Versorgung der insgesamt vier Verletzten. Als der auf der Beifahrerseite eingeklemmte Mensch vom Notarzt stabilisiert worden war, hat die Feuerwehr mit der technischen Rettung begonnen. Der Schwerverletzte wurde mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Ein zweiter Unfallbeteiligter wurde ebenfalls schwer verletzt, ein weiterer mittelschwer und der vierte wurde leicht verletzt. Alle kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 6 kreiste noch über der Unfallstelle, konnte den Landeanflug aber abbrechen.

Da viele Betriebsstoffe ausgetreten waren, wurden diese von der Feuerwehr abgestreut. Während des gesamten Einsatzes hatte sie zudem den Brandschutz sicher gestellt. Die B 51 war für die Einsatzdauer und die anschließende Bergung für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach circa anderthalb Stunden beendet werden. Im Einsatz waren die Helfer aus Brinkum, Groß Mackenstedt und Stuhr. Zur Koordination des Rettungsdienstes waren auch der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und ein leitender Notarzt vor Ort. Noch während des Einsatzes hat die Polizei mit der Ermittlung der Unfallursache begonnen.