Die Werbetrommel für Freiwilligendienste rühren Michael Fütterer (v. l.), Roman Kaufmann, Desirée Port und Janin Hoopmann. (Plaggenborg)

Weyhe. Auf etwa 40 beziffert Michael Fütterer von der Gemeinde Weyhe die Zahl der Stellen für Freiwilligendienstler. Junge Menschen, aber eben auch nicht nur die können sich nun bewerben, um als Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in Kita, Schule oder Jugendhaus einzusteigen.

„Am Anfang wollte ich das gar nicht machen“, sagt Roman Kaufmann, der FSJler in der Kita Am Neddernfeld ist und nach der regulären Zeit von einem Jahr in dem Dienst freiwillig um ein halbes Jahr verlängert hat. Er wollte nach der Schule etwas Zeit überbrücken, noch dazu in einer Grundschule. Es kam anders und unerwartet gut für ihn. Begeistert und jobverliebt berichtet der 18-Jährige: „Kinder geben einem sehr viel wieder“, sagt er. Und die Einrichtungsleiterin Janin Hoopmann spiegelt, dass Kaufmann in der Kita entsprechend gut ankommt. Gibt es mal Personalnot in den Gruppen, wird gleich nach dem Leester gefragt.

Dabei sind Freiwilligendienstler zur Unterstützung da und besetzen keine Stellen, sagt Michael Fütterer. „Bufdis und FSJler sind immer das Bonbon obendrauf.“ Die jungen Leute würden dort erwachsen, sagt der Gesamtkoordinator Ganztagsgrundschulen in der Verwaltung. Ihnen würde eine Chance gegeben, Erfahrung im Beruf zu sammeln, sagt er und spricht von einer Bereicherung für alle Seiten.

Das bestätigt Kaufmann, ebenso wie Desirée Port. Auch die 25-Jährige startete mit einem Bundesfreiwilligendienst. Mittlerweile ist sie ausgebildete Erzieherin und seit August in der Kita Am Neddernfeld angestellt. Als Bufdi schnupperte die Sykerin ins Arbeitsleben, beispielsweise beim Urlaub beantragen oder wenn es um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Krankheitsfall geht. „Das war total schön, das mal kennenzulernen“, sagt sie rückblickend. Wenn Feierabend war, war Feierabend. Es warteten keine Hausaufgaben. Und auch das eigene Geld fand sie attraktiv. „Das kann man ansparen.“ Rund 400 Euro werden monatlich an die Freiwilligen in beiden Modellen gezahlt bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37,5 Stunden. Von der Tätigkeit her gebe es keinen Unterschied, sagt Fütterer. Ein FSJ aber könnte nur bis zum Alter von 27 Jahren gemacht werden, bei den Bufdis dagegen gibt es keine Altersbeschränkung. Der Dienst soll nach weiteren Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben die Folgen der Aussetzung des Zivildienstes (und auch des Wehrdienstes) zum 1. Juli 2011 kompensieren.

In Weyhe gibt es rund 40 Plätze, die Freiwillige innerhalb der beiden Dienste belegen können – „die meisten im Kita- und Krippenbereich“, sagt Fütterer. Etwa 25 sind es dort. Dabei geht es in den Krippen um die Betreuung von Kindern im Alter von eins bis drei, in den Kindergärten sind sie zwischen drei und sechs Jahren alt. Die freiwilligen Mitarbeiter sollen im Alltag wie auch bei den Mahlzeiten unterstützen und können bei Planungen mitwirken.

Weitere zehn Stellen stehen in Schulen zur Verfügung. In den Klassen eins bis vier sollen Lehrer im Unterricht unterstützt, Schüler in der Mittagspause und bei Hausaufgaben betreut und in Arbeitsgemeinschaften mitgearbeitet werden. In den Klassen fünf bis zehn gehe es zudem um die Freiarbeitsphasen und den Nachmittagsbereich. Die Stelle, die in der Flüchtlingsbetreuung angeboten wird, ist ebenfalls in der Schule verortet: an der Ganztagsgrundschule Erichshof. Teil des BFD an den Ganztagsgrundschulen soll außerdem Ökologie und Umweltschutz sein. Weitere zwei Stellen werden in den Jugendhäusern angeboten und für die Unterstützung der Teams im Wesentlichen bei der Vorbereitung, Mitarbeit und Nachbereitung von offenen freizeitpädagogischen Angeboten und Aktionen benötigt, heißt es.

Zusätzliche Stellen gibt es im Bereich Kultur, eine in der Seniorenarbeit (Alte Wache), so Schütterer. Für die Bewerbung allerdings drängt die Zeit inzwischen mitunter, teilt die Gemeinde mit. Und weiter: „Teilweise nur noch etwa eine Woche ist das Online-Bewerbungsportal für ein FSJ oder den BFD freigeschaltet, am Sonnabend, 29. Februar, enden erste Fristen zum digitalen Einreichen der Unterlagen.“ Die Arbeitsverhältnisse starten nach den Sommerferien. „Man kann auch zwischendurch einsteigen“, sagt Fütterer, beispielsweise dann, wenn jemand ein Studium abgebrochen hat und sich berufliche Wege eben anders entwickelt haben als geplant.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, Stellenzahl, Zeitraum und Entgelt gibt es online auf der Homepage der Gemeinde www.weyhe.de/bewerbung/uebersicht.html.