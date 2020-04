Ein zweiter Bewohner des Sulinger Pflegeheims Landhaus Barrien ist infolge des Coronavirus gestorben. Es ist der vierte Todesfall im Landkreis Diepholz. Das Sulinger Pflegeheim ist besonders stark von der Ausbreitung des Virus betroffen. Insgesamt 21 Bewohner und elf Mitarbeiter sind positiv darauf getestet worden (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/dpa)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz hat es am Donnerstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 83-jähriger Bewohner des Sulinger Seniorenheims Landhaus Barrien starb am späten Abend an den Folgen der Erkrankung. „Das Pflegeheim in Sulingen ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen“, heißt es vom Landkreis. Insgesamt sind 21 Bewohner und elf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Ein Bewohner starb infolge der Infektion bereits am Montag. Die betroffenen Bewohner wurden von den negativ getesteten isoliert. Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich laut Landkreis in häuslicher Quarantäne. „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, sagt Landrat Cord Bockhop. Das Gesundheitsamt stehe „in sehr engem Austausch“ mit dem Betreiber der Einrichtung und sei vor Ort, um die Situation persönlich einzuschätzen.

Die Zahl der Neuerkrankungen im Kreis Diepholz beläuft sich derweil auf 20. Aktuell sind 122 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Insgesamt wurden bisher 204 Covid-19-Infektionen im Landkreis nachgewiesen. Davon konnten 78 Corona-Patienten aus der Quarantäne entlassen werden. 26 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Davon werden acht intensivmedizinisch versorgt, fünf mit Beatmung.