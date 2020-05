Im Kreismuseum in Syke ist derzeit die Sonderausstellung „Von Apotheke(r)n, Landärzten und Krankenhäusern. Die Geschichte der medizinischen Versorgung im Gebiet des heutigen Landkreises Diepholz. 350 Jahre im Überblick“ zu sehen, die noch bis Ende Juni verlängert worden ist. (Michael Galian)

Landkreis Diepholz. Unter dem Motto „Das Museum für alle – Museen für Vielfalt und Inklusion“ findet an diesem Sonntag, 17. Mai, in Deutschland wieder der Internationale Museumstag statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie soll der Aktionstag in diesem Jahr aber vorwiegend digital angeboten werden. Dazu hat sich auch das Syker Vorwerk, Zentrum für zeitgenössische Kunst, etwas einfallen lassen: „Wir stellen an dem Tag einen digitalen Ausstellungsrundgang online“, erzählt Nicole Giese-Kroner, künstlerische Leiterin des Vorwerks. Auch wenn das Vorwerk inzwischen wieder für Besucher geöffnet hat, können sich Interessierte ab 10 Uhr online einen virtuellen Einblick von der aktuellen Schau „Fluidity“ verschaffen.

Gut zehn Minuten lang dauert das professionell angefertigte Video, das am Museumstag bei Youtube hochgeladen werden und über die Homepage des Vorwerks verlinkt werden soll. Während des Lock-Downs hatte das Team des Vorwerks auch schon einzelne Arbeiten aus der Ausstellung bei Facebook vorgestellt und erklärt. Den virtuellen Rundgang haben sie auch dort schon in Auftrag gegeben. „Es war ja nicht absehbar, ob wir bis dahin wieder geöffnet haben“, erklärt Giese-Kroner, die sich freut, dass das Vorwerk inzwischen wieder regulär geöffnet hat – wenn auch mit Einschränkungen. Maximal zehn Personen können gleichzeitig ins Haus kommen. „Vielleicht macht ja der Film auch dem ein oder anderen Lust, danach die Ausstellung zu besuchen“, hofft sie.

Das Kreismuseum Syke hat am Sonntag zum Museumstag ebenfalls geöffnet und bietet seinen Gästen dazu freien Einritt. Allerdings finden Aktionen wie die geplanten Handwerksvorführungen oder Brotbacken dieses Jahr nicht statt. „Solche Aktionen sind aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht machbar“, erklärt Museumsleiter Ralf Vogeding. „Aber wir sind sehr froh, dass wir überhaupt wieder öffnen können.“ Seit gut einer Woche empfängt das Kreismuseum wieder Besucher mit Mundschutz und Abstand. Doch noch sind die Gästezahlen verhalten. „Gerade am Sonntag ist das stark abgefallen“, hat Vogeding bemerkt. Statt wie sonst üblich um die 80 Gäste kamen da gerade einmal zwölf Besucher. Der Museumsleiter vermutet, dass aber zu dem Zeitpunkt vielleicht auch einfach noch nicht bei allen im Kreis angekommen war, dass Museen wieder öffnen dürfen.

Froh ist Vogeding auch darüber, dass die Sonderausstellung „Von Apotheke(r)n, Landärzten und Krankenhäusern“, die erst kurz vor der zwangsmäßigen Schließung durch die Corona-Krise eröffnet worden war, nun doch noch länger gezeigt werden kann. Denn eigentlich hätte die Schau, in der diverse Objekte und Dokumente zur Geschichte des Medizinwesens im Landkreis Diepholz gezeigt werden, jetzt bereits wieder abgebaut werden müssen. „Wir haben sie jetzt bis Ende Juni noch mal verlängert“, erzählt Vogeding, der hofft, dass irgendwann auch wieder Veranstaltungen in dem Museum möglich sind. „Die reine Öffnung machen bei uns nur gut zehn bis 20 Prozent aus von dem, was wir eigentlich sind“, sagt er. Das Kreismuseum lebe von den Aktionen, Führungen, Geburtstagen und Events.

Auch das Dümmer-Museum Lembruch hat seit einigen Tagen wieder und entsprechend auch am Museumstag für Gäste geöffnet. "Mit der Corona-Pandemie ist es derzeit nicht so einfach, Ausstellungen zu planen", erzählt Sandra Diers vom Museum. Denn insbesondere ältere Künstler seien aufgrund der aktuellen Lage verunsichert und würden deswegen Ausstellungen lieber verschieben. Deswegen ist sie froh, dass die Sonderschau „Halte Rast, sei unser Gast – Gaststätten im Landkreis Diepholz vom 17. Jahrhundert bis heute", eine Wanderausstellung des Syker Kreismuseums ergänzt um Dinge aus dem Südkreis, nochmal verlängert werden konnte. Sie ist nun bis zum 24. Mai im Dümmer-Museum zu sehen.

Andere Museen im Kreis wie etwa das Strohmuseum in Twistringen oder auch das Nostalgie-Museum in Syke bleiben derweil auch weiterhin aufgrund der aktuellen Pandemie geschlossen. Das Nostalgie-Museum hofft aber, in absehbarer Zeit ebenfalls wieder öffnen zu können. „Wir sind dabei, die strengen Maßnahmen für den Museums- und Cafébetrieb umzusetzen“, heißt es seitens des Museums. Unter der Voraussetzung, dass alle vorgeschriebenen Hygieneprodukte zeitnah geliefert und eingesetzt werden können, soll dann ab Pfingsten wieder geöffnet werden.

Die genauen Öffnungszeiten und weitere Infos zu den Ausstellungen sowie den Hygienebestimmungen der Museen sind auf den Homepages der Einrichtungen unter www.syker-vorwerk.de, www.kreismuseum-syke.de, www.duemmer-museum.de zu finden.