Bürgermeister Frank Seidel wird sich aus seinem Büro im Rathaus in den Digital-Dialog einwählen. (Claudia Ihmels)

Weyhe. Mit bis zu 250 Menschen in einem Raum? Zumindest physisch ist das derzeit coronabedingt undenkbar. Virtuell macht die Gemeinde Weyhe das aber nun möglich beim ersten Weyher Digital-Dialog. Dafür steht mit Mittwoch, 24. Februar, ab 19 Uhr jetzt auch der Termin fest. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um sich mit dem Weyher Bürgermeister Frank Seidel und weiteren Rathausvertretern auszutauschen, kann sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden.

Mit dem Motto „Weyhe hört zu“ hat die Gemeinde den virtuellen Bürgerdialog überschrieben. In Zeiten, in denen Kontakte weiterhin auf ein Minimum beschränkt sein sollen, möchte die Verwaltung so einen Weg austesten, um mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben. Die Videokonferenz soll etwa eine Stunde dauern. Laut Bürgermeister Frank Seidel und dem Weyher Pressesprecher Sebastian Kelm handelt es sich um ein neuartiges Format, „das in dieser Form zumindest in der Region seinesgleichen suchen dürfte“.

Die Videokonferenz wird über die Übertragungs-Plattform GoTO-Meeting laufen. Damit habe man schon positive Erfahrungen gesammelt, etwa beim virtuellen Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend. Ähnlich soll es nun auch funktionieren. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an pressestelle@weyhe.de anmelden. Wer möchte, kann dabei auch gleich seine Fragen an die Verwaltung mitschicken, damit die Rathausmitarbeiter schon Antworten vorbereiten können. Die Teilnehmer erhalten anschließend eine Eingangsbestätigung inklusive dem Link zur Veranstaltung.

Mit diesem Link kann auf einem internetfähigen Gerät das Programm GoTo-Meeting installiert werden. „Kosten entstehen dabei nicht, da der Erwerb einer Vollversion in diesem Fall nicht notwendig ist“, so Kelm, der auch die Moderation der virtuellen Versammlung übernimmt. Er bittet alle Teilnehmer, Vorname und Nachname im System anzugeben, dann das Mikrofon und die Kamera auszuschalten.

Wortbeiträge erwünscht

Wieder einschalten sollte man beides erst wieder, wenn man nach Anmeldung eines Redewunsches über die Kommentarfunktion unter dem Stichwort „Wortbeitrag“ namentlich aufgerufen wird. „Sie werden dann für diesen Moment für alle sicht- und hörbar sein, um ihr Anliegen vortragen zu können“, erklärt Kelm. Er bittet außerdem darum, nur Fragen vorzutragen, von deren Beantwortung mehrere Weyher profitieren können. Spezielle Belange sollten eher individuell geklärt werden. Ansonsten gibt es keine inhaltlichen Vorgaben, worüber geredet werden soll. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister wird direkt in die Diskussion beziehungsweise die Fragerunde eingestiegen. Im Gegensatz zu den Bürgern werden die Mitglieder der Verwaltung durchgehend mit einem Videobild zugeschaltet sein, um die Fragen zu beantworten.

Den Datenschutz möchte die Gemeinde Weyhe bei der Veranstaltung nach eigenen Angaben bestmöglich wahren. Allerdings weist sie auch darauf hin, dass der Digital-Dialog aufgezeichnet wird. „Aber nur zur internen Auswertung, nicht etwa für eine spätere Veröffentlichung“, betont Kelm. Zu sehen und zu hören sein wird der Livestream der Veranstaltung aber auf der offiziellen Facebook-Seite der Gemeinde Weyhe. „Dort lässt sich die Bürgerbeteiligung 4.0 dann ohne vorherige Anmeldung verfolgen. Aber auch ohne Möglichkeit, sich daran direkt zu beteiligen“, erklärt Kelm. Über die Kommentarfunktion bei Facebook gestellte Fragen könnten deshalb auch nicht berücksichtigt werden.

Bürgermeister Frank Seidel und Sebastian Kelm sind nun gespannt, wie das Angebot angenommen wird. Bis zu 250 Teilnehmer könnten sich inklusive der Rathausmitarbeiter in die Veranstaltung einklinken. „Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Versuch macht klug“, sagt Frank Seidel. Wenn sich mehr Interessenten melden als es Plätze gibt, verspricht er eine zweite Veranstaltung. Und auch sonst denken die Verantwortlichen im Rathaus schon jetzt darüber nach, wie sie das Format weiterentwickeln können.